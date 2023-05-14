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Лукаку: У нас будет очень сложная игра во вторник. Мы должны подготовиться как можно лучше
Бельгиец понимает, что матч против "Милана" в Лиге чемпионов не будет простым
Фото: twitter.com
Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку высказался после победы над "Сассуоло" в очередном матче чемпионата Италии. Игра завершилась со счётом 4:2.
"Это была важная победа, "Сассуоло" всегда доставляет нам много хлопот здесь, на "Сан-Сиро". Тренер объяснил нам важность этого матча, сегодня было важно выиграть эту игру, потому что это было жизненно необходимо, мы хорошо играем, и надо продолжать в том же духе.Физически мы всегда можем стать лучше, у нас все хорошо, мы забиваем много голов, каждый игрок выкладывается по полной, мы можем выиграть еще два трофея.
У нас будет очень сложная игра во вторник и мы должны к ней подготовиться. Сколько хочу играть? Как и все, но выбор за команду должен делать тренер, я играю за "Интер", если я нужен", – говорит игрок.
Во вторник "Интер" сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с "Миланом". Первая игра завершилась победой "Интера" со счетом 2:0.
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