Лукаку: У нас будет очень сложная игра во вторник. Мы должны подготовиться как можно лучше

Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку высказался после победы над "Сассуоло" в очередном матче чемпионата Италии. Игра завершилась со счётом 4:2.

"Это была важная победа, "Сассуоло" всегда доставляет нам много хлопот здесь, на "Сан-Сиро". Тренер объяснил нам важность этого матча, сегодня было важно выиграть эту игру, потому что это было жизненно необходимо, мы хорошо играем, и надо продолжать в том же духе.Физически мы всегда можем стать лучше, у нас все хорошо, мы забиваем много голов, каждый игрок выкладывается по полной, мы можем выиграть еще два трофея.

У нас будет очень сложная игра во вторник и мы должны к ней подготовиться. Сколько хочу играть? Как и все, но выбор за команду должен делать тренер, я играю за "Интер", если я нужен", – говорит игрок.