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Леау тренировался в общей группе Милана и может сыграть против Интера
Рафаэль восстановился от повреждения
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянское издание Pazzo Di Fanta сообщает, что форвард "Милана" Рафаэль Леау вернулся к тренировкам в составе "Россонери".
Сегодня португалский вингер провел занятие в общей группе и пропустил только тренировочный матч в концовке.
Напомним, в прошлом туре итальянской Серии А 23-летний Леау получил повреждение приводной мышцы в поединке против римского "Лацио", и был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте матча.
По информации источника, есть большие шансы, что Рафаэль сыграет против "Интера" в полуфинале ЛЧ 16 мая. Первый матч 1/2 против "нерадзурри" Леау пропустил.
В этом сезоне на клубном уровне португалец провел 44 матча, в которых забил 13 голов и оформил 13 ассистов.
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