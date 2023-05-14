Леау тренировался в общей группе Милана и может сыграть против Интера

Итальянское издание Pazzo Di Fanta сообщает, что форвард "Милана" Рафаэль Леау вернулся к тренировкам в составе "Россонери".

Сегодня португалский вингер провел занятие в общей группе и пропустил только тренировочный матч в концовке.

Напомним, в прошлом туре итальянской Серии А 23-летний Леау получил повреждение приводной мышцы в поединке против римского "Лацио", и был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте матча.

По информации источника, есть большие шансы, что Рафаэль сыграет против "Интера" в полуфинале ЛЧ 16 мая. Первый матч 1/2 против "нерадзурри" Леау пропустил.

В этом сезоне на клубном уровне португалец провел 44 матча, в которых забил 13 голов и оформил 13 ассистов.