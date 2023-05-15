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Интер – Милан. АУДИО онлайн трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок между "Миланом" и "Интером" в полуфинале главного клубного европейского турнира.
В текущем сезоне "нерадзурри" забрали у "россонери" Суперкубок, однако в чемпионате паритет, сперва победил "Милан", а затем уже "Интер". Ну, и как мы знаем, в рамках первой встречи на "Джузеппе Меацца" верх уверенно взяли подопечные Индзаги (0:2). Сможет ли команда Пиоли замахнуться на камбэк? Или же "Интер" доведет дело до конца и выйдет в финал? Узнаем совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 16 мая – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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