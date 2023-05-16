Пиоли - об ответном матче с Интером: Милан полон решимости сыграть лучше

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Интера".

Нелегко готовиться к такой игре, но мы держим в голове важную цель: выиграть и пройти в финал, чего никто не мог предсказать. Тем более никто не думает, что мы выйдем в финал, сейчас. А я знаю, что мы способны провести отличный матч.

"Команда готовится наилучшим образом, она полна решимости выступить лучше, чем в первом матче, и добиться победы.

Мы хотим сыграть на высоком уровне. Того, что мы показали во втором тайме первой игры, будет недостаточно, надо поднять планку. Игра длинная, мы хотим начать ее хорошо и воспользоваться ошибками соперника.

О таких матчах некоторые игроки и мечтают. Мы знаем, что мы в невыгодном положении, но мы способны перевернуть ситуацию.

Надо быть осторожными при стандартных положениях, это одна из сильнейших сторон соперника. Сами же мы должны использовать полученные возможности лучше, чем в первой игре. Мы ошибались, но завтра должны свести число ошибок к минимуму", - сказал Пиоли.