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Индзаги: В матче с Миланом нам нужна холодная голова и горячее сердце
"Интер" выиграл первую игру со счетом 2:0
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дал свой комментарий относительно предстоящего ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против "Милана".
"Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце.
Это будет один из важнейших матчей в истории "Интера". Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли 2:0 в первом матче, но "Милан" остается грозным соперником с отличными игроками", - приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч "Интер" - "Милан" состоится сегодня, 16 мая и начнется в 22:00. Первая игра завершилась победой нерадзурри - 2:0.
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