Индзаги: В матче с Миланом нам нужна холодная голова и горячее сердце

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дал свой комментарий относительно предстоящего ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против "Милана".

"Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце.

Это будет один из важнейших матчей в истории "Интера". Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли 2:0 в первом матче, но "Милан" остается грозным соперником с отличными игроками", - приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.