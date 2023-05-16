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Индзаги: В матче с Миланом нам нужна холодная голова и горячее сердце

Лига Чемпионов
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"Интер" выиграл первую игру со счетом 2:0

Индзаги: В матче с Миланом нам нужна холодная голова и горячее сердце

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дал свой комментарий относительно предстоящего ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против "Милана".

"Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце.

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Это будет один из важнейших матчей в истории "Интера". Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли 2:0 в первом матче, но "Милан" остается грозным соперником с отличными игроками", - приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч "Интер" - "Милан" состоится сегодня, 16 мая и начнется в 22:00. Первая игра завершилась победой нерадзурри - 2:0.

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В статье: Интер (Милан) Милан Симоне Индзаги
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