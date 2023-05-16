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Интер - Милан: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Интер – Милан, полуфинал Лиги Чемпионов, 16 мая 2023

Интер - Милан: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

фото - Getty Images

Новина українською

0:2 в первой игре. Есть ли шансы на спасение? Кажется, что немного. Но недавно Милан разбил Наполи с разницей в три мяча, когда казалось, что шансов у россонера нет. Надежды команды усиливает возвращение Рафаэля Леау, который первую игру пропускал из-за травмы. Теперь португалец должен быть в строю. Впрочем, Интер тоже не для того старался, чтобы вот так просто отдать уникальный шанс, который выпал впервые за более чем десять лет.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кто в итоге победит в лигочемпионском миланском дерби, смотрите во вторник, 16 мая. Начало матча Интер – Милан в 22:00. В Украине официальный транслятор игры – платформа MEGOGO, поэтому легально посмотреть матч онлайн можно на канале Футбол 1 MEGOGO. Также игра будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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Дивитись онлайн матч Інтер - Мілан
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Если у вас не будет возможности просмотреть матч вживую, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Интер – Милан онлайн >>>

Также на YouTube-канале Подкасты UA-Футбол будет доступна аудио трансляция матча Интер – Милан.

В других странах матч покажут:

  • Чехия - Premier Sport 2
  • Франция - Canal+ Foot, RMC Sport 1, RMC Sport en direct
  • Германия - Amazon Prime Video
  • Ирландия - BTSport.com, BT Sport 1, Talksport 2 Radio UK, BBC Radio 5 Live, LiveScore App, BT Sport App, RTE 2
  • Израиль - 5Sport, 5Sport 4K
  • Италия - NOW TV, Canale 5, Sky Sport 4K, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, SKY Go Italia, Mediaset Infinity
  • Польша - Polsat Box Go, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar+
  • Турция - TV8,5, Exxen
  • Великобритания - BT Sport App, BTSport.com, BT Sport Ultimate, Talksport 2 Radio UK, BT Sport 1, BBC Radio 5 Live
  • США - Paramount+, Univision NOW, TUDN.com, TUDN USA, TUDN App, VIX+, CBS, SiriusXM FC, Univision

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В статье: Интер (Милан) Милан Где смотреть футбол
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