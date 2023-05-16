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Интер - Милан: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Интер – Милан, полуфинал Лиги Чемпионов, 16 мая 2023
фото - Getty Images
0:2 в первой игре. Есть ли шансы на спасение? Кажется, что немного. Но недавно Милан разбил Наполи с разницей в три мяча, когда казалось, что шансов у россонера нет. Надежды команды усиливает возвращение Рафаэля Леау, который первую игру пропускал из-за травмы. Теперь португалец должен быть в строю. Впрочем, Интер тоже не для того старался, чтобы вот так просто отдать уникальный шанс, который выпал впервые за более чем десять лет.
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Кто в итоге победит в лигочемпионском миланском дерби, смотрите во вторник, 16 мая. Начало матча Интер – Милан в 22:00. В Украине официальный транслятор игры – платформа MEGOGO, поэтому легально посмотреть матч онлайн можно на канале Футбол 1 MEGOGO. Также игра будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.
Если у вас не будет возможности просмотреть матч вживую, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Интер – Милан онлайн >>>
Также на YouTube-канале Подкасты UA-Футбол будет доступна аудио трансляция матча Интер – Милан.
В других странах матч покажут:
- Чехия - Premier Sport 2
- Франция - Canal+ Foot, RMC Sport 1, RMC Sport en direct
- Германия - Amazon Prime Video
- Ирландия - BTSport.com, BT Sport 1, Talksport 2 Radio UK, BBC Radio 5 Live, LiveScore App, BT Sport App, RTE 2
- Израиль - 5Sport, 5Sport 4K
- Италия - NOW TV, Canale 5, Sky Sport 4K, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, SKY Go Italia, Mediaset Infinity
- Польша - Polsat Box Go, Polsat Sport Premium 1
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar+
- Турция - TV8,5, Exxen
- Великобритания - BT Sport App, BTSport.com, BT Sport Ultimate, Talksport 2 Radio UK, BT Sport 1, BBC Radio 5 Live
- США - Paramount+, Univision NOW, TUDN.com, TUDN USA, TUDN App, VIX+, CBS, SiriusXM FC, Univision
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