Интер - Милан: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

0:2 в первой игре. Есть ли шансы на спасение? Кажется, что немного. Но недавно Милан разбил Наполи с разницей в три мяча, когда казалось, что шансов у россонера нет. Надежды команды усиливает возвращение Рафаэля Леау, который первую игру пропускал из-за травмы. Теперь португалец должен быть в строю. Впрочем, Интер тоже не для того старался, чтобы вот так просто отдать уникальный шанс, который выпал впервые за более чем десять лет.

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Кто в итоге победит в лигочемпионском миланском дерби, смотрите во вторник, 16 мая. Начало матча Интер – Милан в 22:00. В Украине официальный транслятор игры – платформа MEGOGO, поэтому легально посмотреть матч онлайн можно на канале Футбол 1 MEGOGO. Также игра будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

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