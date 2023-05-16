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Манчестер Сити – Реал. АУДИО онлайн трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити – Реал. АУДИО онлайн трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок полуфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити".

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В прошлом году испанский гранд в драматичной битве оставил англичан за бортом и забрал себе ушастый трофей. Теперь у "Сити" есть Холанд, но Эрлинга успешно закрыли в первом поединке в Мадриде, а команды разошлись миром, 1:1. Сможет ли Эрлинг пробить Куртуа в Англии? Не намудрит ли Гвардиола в самый ответственный момент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 17 мая – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Сергей Швец

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