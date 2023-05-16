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Манчестер Сити - Реал: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Сити – Реал Мадрид, Лига Чемпионов, 17 мая 2023
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый полуфинал Лиги чемпионов между “Манчестер Сити” и “Реалом” оставил больше вопросов, чем ответов. Это был плотный, интенсивный матч с небольшим количеством моментов и двумя суперголами Винисиуса Жуниора и Кевина Де Брюйне. Бензема и Холанд остались без голов. Но может они приберегли их на матч в Манчестере?
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Смотрите ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов “Манчестер Сити” – “Реал” Мадрид в среду, 17 мая на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.
Матч "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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