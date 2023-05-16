Манчестер Сити - Реал: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Первый полуфинал Лиги чемпионов между “Манчестер Сити” и “Реалом” оставил больше вопросов, чем ответов. Это был плотный, интенсивный матч с небольшим количеством моментов и двумя суперголами Винисиуса Жуниора и Кевина Де Брюйне. Бензема и Холанд остались без голов. Но может они приберегли их на матч в Манчестере?

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Смотрите ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов “Манчестер Сити” – “Реал” Мадрид в среду, 17 мая на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.

Матч "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

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