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Интер - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Фото: twitter.com
Неделю назад "Интер" одержал уверенную победу 2:0 и сделал важный шаг по пути к финалу Лиги чемпионов. В общем, "сине-черные" сейчас в фантастической форме и имеют победную серию из семи матчей подряд, куда кроме "Милана" также вошли победы над "Лацио", "Ювентусом" и "Ромой". "Россонери" к концу сезона, похоже, сделали ставку именно на чемпионскую лигу. В восьми последних матчах коллектив Стефано Пиоли победил лишь дважды и рискуют не попасть в ЛЧ ни из-за победы в турнире, ни из-за чемпионата, где "Милан" идет пока пятым.
Ориентировочный состав "Интера": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес
Ориентировочный состав "Милана": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Диас, Леау, Жира
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Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч
16 мая. Начало в 22:00
"Интер" - "Милан"
Первый матч – 2:0
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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