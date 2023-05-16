Манчестер Сити - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первый матч не определил победителя: "Реал" в первом тайме благодаря Винисиусу открыл счет, однако после перерыва де Брюйне забил в составе "Ман Сити". Большой резонанс вызвала ситуация с голом английского клуба: уже после финального свистка в сети появились кадры, что в голевой атаке "горожан" мяч вышел за пределы поля. Как бы то ни было, вторая игра начнется при фактически равном счете на табло. Хосеп Гвардиола в выходные жаловался, что его подопечные получат на сутки меньше времени на подготовку, ведь игра с "Эвертоном" состоялась в воскресенье, в то время как Мадрид играл в субботу. Однако "горожане" победили с уверенным счетом 3:0 и не должны были потратить много усилий. "Реал", в свою очередь, резервом победил "Хетафе".

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Ориентировочный состав "Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанд

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Вальверде, Кроос, Модрич – Родриго, Бензема, Винисиус.

Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч

17 мая. Начало в 22:00

"Манчестер Сити" - "Реал"

Первый матч – 1:1

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