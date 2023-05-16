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Леау вернулся – составы Интера и Милана на ответный полуфинал Лиги чемпионов
Шансы на камбэк есть?
фото - Getty Images
"Милан" и "Интер" показали составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00.
У "Милана" вернулся Рафаэль Леау, который пропустил первый полуфинал.
Состав "Интера":
- 24 Онана А. (В)
- 36 Дармиан М.
- 15 Ачербі Ф.
- 95 Бастони А.
- 2 Дюмфрис Д.
- 23 Барелла Н.
- 20 Чалханоглу Х.
- 22 Мхитарян Г.
- 32 Димарко Ф.
- 10 Мартинес Л. (К)
- 9 Джеко Э.
I nostri 1️⃣1️⃣ per #InterMilan ⚫????— Inter (@Inter) May 16, 2023
Forza ragazzi ????#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/wfxwP8b9It
Состав "Милана":
- 16 Меньян М. (В)
- 2 Калабрия Д. (К)
- 28 Тиав М.
- 23 Томори Ф.
- 19 Эрнандес Т.
- 8 Тонали С.
- 33 Крунич Р.
- 30 Мессиас Ж.
- 10 Диас Б.
- 17 Леау Р.
- 9 Жиру О.
Team news for #InterMilan ????#RednBlack #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/jj2SAAGSUc— AC Milan (@acmilan) May 16, 2023
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