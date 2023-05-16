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Леау вернулся – составы Интера и Милана на ответный полуфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Шансы на камбэк есть?

Леау вернулся – составы Интера и Милана на ответный полуфинал Лиги чемпионов

фото - Getty Images

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"Милан" и "Интер" показали составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00.

У "Милана" вернулся Рафаэль Леау, который пропустил первый полуфинал.

Состав "Интера":

  • 24 Онана А. (В)
  • 36 Дармиан М.
  • 15 Ачербі Ф.
  • 95 Бастони А.
  • 2 Дюмфрис Д.
  • 23 Барелла Н.
  • 20 Чалханоглу Х.
  • 22 Мхитарян Г.
  • 32 Димарко Ф.
  • 10 Мартинес Л. (К)
  • 9 Джеко Э.

Состав "Милана":

  • 16 Меньян М. (В)
  • 2 Калабрия Д. (К)
  • 28 Тиав М.
  • 23 Томори Ф.
  • 19 Эрнандес Т.
  • 8 Тонали С.
  • 33 Крунич Р.
  • 30 Мессиас Ж.
  • 10 Диас Б.
  • 17 Леау Р.
  • 9 Жиру О.
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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Милан Рафаэль Леау
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