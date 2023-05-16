Лига Чемпионов. Интер - Милан 1:0. Подтверждение класса

Лига Чемпионов. Полуфинал. Ответный матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:0 (первый матч - 2:0)

Гол: Лаутаро Мартинес 74

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла (Гальярдини 84), Мхитарян (Брозович 44), Димарко (Гозенс 66), Джеко (Лукаку 66), Лаутаро Мартинес (Корреа 84)

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав (Калулу 64), Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас (Салемакерс 76), Диас (Ориги 76), Леау, Жиру

Предупреждения: Барелла 79, Лаутаро Мартинес 82 - Тиав 56, Тонали 79, Крунич 81, Томори 82

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стефано Пиоли был очень мягок, когда говорил, что у его "Милана" не осталось много шансов превратить этот сезон в успешный. На самом деле он близок к провальному, и полуфинал Лиги Чемпионов был чуть ли не единственным шансом. Но, как многие и подозревали, да что там - прямо заявляли, этот шанс был упущен еще в первые 11 минут первого полуфинального матча. Качества для исторического камбека ему и не должно было хватить.

Начал он как раз неплохо. Эрнандес пробил издали, и мяч чуть предательски не опустился в ворота. Затем Жиру сбросил Тонали, и для блокировки на линии ворот понадобился Дармиан. Тонали слева выложил свободному Диасу в 12-ти метров от ворот. Хотя удар у испанца не получился, и Онана взял его. А вот далее началась унылая жесткая битва (в итоге в матче состоялись 37 фолов). В которой "россонери" также не сумели победить.

Они будто и не особо верили в возможность камбека. Хотя один случайный гол мог завести все по-новому, заставить "Интер" нервничать. В концовке первого тайма вернувшийся после травмы Рафаэль Леау, на которого болельщики "Милана" надеялись чуть ни на как Мессию, наконец-то освободился из-под двойной опеки, прорвался в своем стиле, но пробивал уже с острого угла и чуть-чуть не попал.

Ну а во втором тайме и вовсе 20 минут прошли без ударов по воротам какой-либо из команд. И Пиоли, видимо, все устраивало, раз он не спешил с заменами. А сразу после того, как Твиттер британского транслятора матча BT Sport назвал игру из-за ее жесткости "кровавой баней", "Интер" еще и забил. Гозенс прорвался слева, разыграл с Лаутаро и Лукаку, ЛуЛа в окружении четверых разыграли один с другим, и Ла пробил в ближний угол.

На этом "Милан" и вовсе прекратил бороться.

Восьмая победа "Интера" подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 22:3. Он в отличной форме и в атаке, и в обороне (пропустил лишь в одном из шести матчей плей-офф). Да и просто гораздо выше классом почти разобранного "Милана". Выше в том числе и Симоне Индзаги, выигравший оба матча тактически. Он выигрывает с "Интером" уже 12-ое из 13-ти противостояний плей-офф во всех турнирах. То есть явно знает, что делать в таких матчах.

Впервые с 2010-го года "Интер" в финале Лиги Чемпионов. Индзаги стает пятым итальянским тренером в финале турнира. Во второй раз в истории и впервые с сезона 1973/74 "нерадзурри" переигрывают "Милан" четырежды в сезоне. Еще и не пропускают во всех этих четырех победных матчах. Поистине исторический путь.