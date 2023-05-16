  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лига Чемпионов. Интер - Милан 1:0. Подтверждение класса
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Чемпионов. Интер - Милан 1:0. Подтверждение класса

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

"Нерадзурри" легко удержали преимущество, добытое в первом матче

Лига Чемпионов. Интер - Милан 1:0. Подтверждение класса

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Полуфинал. Ответный матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан" 1:0 (первый матч - 2:0)

Гол: Лаутаро Мартинес 74

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла (Гальярдини 84), Мхитарян (Брозович 44), Димарко (Гозенс 66), Джеко (Лукаку 66), Лаутаро Мартинес (Корреа 84)

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав (Калулу 64), Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас (Салемакерс 76), Диас (Ориги 76), Леау, Жиру

Предупреждения: Барелла 79, Лаутаро Мартинес 82 - Тиав 56, Тонали 79, Крунич 81, Томори 82

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стефано Пиоли был очень мягок, когда говорил, что у его "Милана" не осталось много шансов превратить этот сезон в успешный. На самом деле он близок к провальному, и полуфинал Лиги Чемпионов был чуть ли не единственным шансом. Но, как многие и подозревали, да что там - прямо заявляли, этот шанс был упущен еще в первые 11 минут первого полуфинального матча. Качества для исторического камбека ему и не должно было хватить.

Начал он как раз неплохо. Эрнандес пробил издали, и мяч чуть предательски не опустился в ворота. Затем Жиру сбросил Тонали, и для блокировки на линии ворот понадобился Дармиан. Тонали слева выложил свободному Диасу в 12-ти метров от ворот. Хотя удар у испанца не получился, и Онана взял его. А вот далее началась унылая жесткая битва (в итоге в матче состоялись 37 фолов). В которой "россонери" также не сумели победить.

Они будто и не особо верили в возможность камбека. Хотя один случайный гол мог завести все по-новому, заставить "Интер" нервничать. В концовке первого тайма вернувшийся после травмы Рафаэль Леау, на которого болельщики "Милана" надеялись чуть ни на как Мессию, наконец-то освободился из-под двойной опеки, прорвался в своем стиле, но пробивал уже с острого угла и чуть-чуть не попал.

Ну а во втором тайме и вовсе 20 минут прошли без ударов по воротам какой-либо из команд. И Пиоли, видимо, все устраивало, раз он не спешил с заменами. А сразу после того, как Твиттер британского транслятора матча BT Sport назвал игру из-за ее жесткости "кровавой баней", "Интер" еще и забил. Гозенс прорвался слева, разыграл с Лаутаро и Лукаку, ЛуЛа в окружении четверых разыграли один с другим, и Ла пробил в ближний угол.

На этом "Милан" и вовсе прекратил бороться.

Восьмая победа "Интера" подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 22:3. Он в отличной форме и в атаке, и в обороне (пропустил лишь в одном из шести матчей плей-офф). Да и просто гораздо выше классом почти разобранного "Милана". Выше в том числе и Симоне Индзаги, выигравший оба матча тактически. Он выигрывает с "Интером" уже 12-ое из 13-ти противостояний плей-офф во всех турнирах. То есть явно знает, что делать в таких матчах.

Впервые с 2010-го года "Интер" в финале Лиги Чемпионов. Индзаги стает пятым итальянским тренером в финале турнира. Во второй раз в истории и впервые с сезона 1973/74 "нерадзурри" переигрывают "Милан" четырежды в сезоне. Еще и не пропускают во всех этих четырех победных матчах. Поистине исторический путь.

По теме
yellow-arrow
Есть первый миланский финалист ЛЧ. Интер - Милан 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Интер вышел в финал Лиги чемпионов в 6-й раз в истории
yellow-arrow
Интер – Милан. 1:0. Лаутаро хоронит шансы на финал для россонери – Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
trafalgar (Запорожье)
17.05.2023 в 01:13
Вообще не нравится Интер,не знаю почему
Ответить
0
0
alexdkm82 (Знаменка)
17.05.2023 в 00:14
Forza diavolo rossoneri!
Ответить
0
-1
oohhmee (Гамильтон)
16.05.2023 в 23:54
forza nerazurrurri! one love
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде