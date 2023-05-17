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"Я разочарован, у нас была надежда". Пиоли – о вылете Милана из ЛЧ

Лига Чемпионов
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"Россонери" дважды уступили "Интеру"

"Я разочарован, у нас была надежда". Пиоли – о вылете Милана из ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. В рамках 1/2 финала "россонери" дважды уступили "Интере" (0:2, 0:1) и покинули турнир.

"Игроки всех себя отдали на поле в обеих встречах. "Интер" победу заслужил, и мы с этим поздравляем. У нас была надежда на выход в финал. В финал не вышли, и я, конечно, разочарован. Мы многому научились в нынешнем сезоне.

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Если иметь в виду тот факт, что мы были самой молодой командой, ставшей чемпионом в прошлом году, путь этой команды нельзя оценивать негативно. У нас получился великолепный турнир в Лиге чемпионов в этом сезоне, хотя нормально и быть разочарованными после поражения от "Интера" в полуфинале", - отметил Пиоли.

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В статье: Стефано Пиоли Интер (Милан) Милан
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