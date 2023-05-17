Индзаги: Победа в таком полуфинальном дерби не может не радовать

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился эмоциями после выхода команды в финал Лиги чемпионов. "Нерадзурри" обыграл "Милан" по сумме двух матчей (0:2, 0:1).

"Через пару дней осознаем, чего достигли. Это была наша мечта. Но мы всегда в нее верили. Мы проделали невероятный путь. Победа в таком полуфинальном дерби не может не радовать.

Я никогда не делал обещаний и не буду начинать. Но я знаю, что мы навели шорох во всех турнирах. С 1 апреля по 16 мая мы играем каждый третий день, но наградой стали два финала. И мы здорово прибавили в чемпионате. Ребята – молодцы!

"Реал" и "Манчестер Сити" – две лучшие команды в Европе. Я рад за нас. Посмотрю матч с большим интересом, но у меня нет предпочтений". - рассказал Индзаги.