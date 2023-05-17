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Манчестер Сити - Реал Мадрид: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити - Реал Мадрид: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 мая, состоится ответная игра в рамках полуфинала Лиги чемпионов 2022/23 между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за ни один из этих коллективов.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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