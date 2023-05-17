Лучшая команда УПЛ близка к автоматическому выходу в группу ЛЧ 2023/24. Что еще нужно

"Интер" одолел в полуфинале Лиги чемпионов 2022/23 "Милан" – команду, которая в своем национальном чемпионате идет вне топ-4 (зоны Лиги чемпионов). Сам же "Интер" удерживает в Серии А третье место.

Вторым финалистом будет команда, которая уже гарантировала себе участие в следующей Лиге чемпионов через национальный чемпионат – "Реал" или "Манчестер Сити".

Поэтому лучшей команде УПЛ осталось дождаться одного из двух событий:

а) чтобы "Интер" гарантировал себе итоговое место в топ-4 Серии А;

или если этого вдруг не случится:

б) чтобы "Интер" проиграл финал Лиги чемпионов 2022/23.

Позитивно для Украины эта борьба может закончиться уже в ближайшие выходные, когда "Интер" в Серии А сыграет с "Наполи", а "Милан" – с "Сампдорией". "Интер" на пять очков опережает пятое место, на котором идет "Милан", за три тура до финиша. Потеря очков "Миланом" и победа "Интера" над "Наполи" в ближайшем туре Серии А гарантируют команде Симоне Индзаги место в топ-4, а лучшей команде УПЛ – место среди 32-х участников группового раунда Лиги чемпионов 2023/24.

Почему это возможно?

Важно понимать, что регресс в Таблице коэффициентов УЕФА обусловил потерю для Украины гарантированной прямой путевки в группу Лиги чемпионов. То, что шансы миновать квалификацию остаются – стечение обстоятельств.

Обычно место CL-TH ("победитель Лиги чемпионов"), если оно становится вакантным, отходит к чемпиону одиннадцатой страны Таблицы коэффициентов предыдущего сезона. Украина сезон 2021/22, по рейтингу которого определяется представительство в еврокубках 2023/24, окончила на двенадцатом месте. Получить шанс на прямую путевку в группу позволила дисквалификация страны 404, которая находится в Таблице коэффициентов 2021/22 расположена на десятом месте. Следовательно, номинально двенадцатая Украина стала фактически одиннадцатой.

Важно : сценарий выхода лучшей команды УПЛ непосредственно в группу Лиги чемпионов 2023/24 не зависит от имени команды. Он одинаково вероятен как для "Шахтера", так и для "Днепра-1" с "Зарей".

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В следующем сезоне Украина по итогам борьбы в Таблице коэффициентов точно не получит прямое место в группе Лиги чемпионов 2024/25. Есть шанс получить это место по квоте самого рейтингового участника чемпионской ветки квалификации.