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Лучшая команда УПЛ близка к автоматическому выходу в группу ЛЧ 2023/24. Что еще нужно
Вероятность успешного итога очень высока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" одолел в полуфинале Лиги чемпионов 2022/23 "Милан" – команду, которая в своем национальном чемпионате идет вне топ-4 (зоны Лиги чемпионов). Сам же "Интер" удерживает в Серии А третье место.
Вторым финалистом будет команда, которая уже гарантировала себе участие в следующей Лиге чемпионов через национальный чемпионат – "Реал" или "Манчестер Сити".
Поэтому лучшей команде УПЛ осталось дождаться одного из двух событий:
- а) чтобы "Интер" гарантировал себе итоговое место в топ-4 Серии А;
или если этого вдруг не случится:
- б) чтобы "Интер" проиграл финал Лиги чемпионов 2022/23.
Позитивно для Украины эта борьба может закончиться уже в ближайшие выходные, когда "Интер" в Серии А сыграет с "Наполи", а "Милан" – с "Сампдорией". "Интер" на пять очков опережает пятое место, на котором идет "Милан", за три тура до финиша. Потеря очков "Миланом" и победа "Интера" над "Наполи" в ближайшем туре Серии А гарантируют команде Симоне Индзаги место в топ-4, а лучшей команде УПЛ – место среди 32-х участников группового раунда Лиги чемпионов 2023/24.
Почему это возможно?
Важно понимать, что регресс в Таблице коэффициентов УЕФА обусловил потерю для Украины гарантированной прямой путевки в группу Лиги чемпионов. То, что шансы миновать квалификацию остаются – стечение обстоятельств.
Важно: сценарий выхода лучшей команды УПЛ непосредственно в группу Лиги чемпионов 2023/24 не зависит от имени команды. Он одинаково вероятен как для "Шахтера", так и для "Днепра-1" с "Зарей".
В следующем сезоне Украина по итогам борьбы в Таблице коэффициентов точно не получит прямое место в группе Лиги чемпионов 2024/25. Есть шанс получить это место по квоте самого рейтингового участника чемпионской ветки квалификации.
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