Президент Интера: Индзаги будет тренером еще много сезонов - он единственный, кто не просит у меня игроков

Президент "Интера" Стивен Чжан поделился эмоциями от выхода команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, "нерадзурри" обыграли "Милан" по сумме двух матчей (0:2, 0:1).

"Честно? Каждый сезон особенный, но если бы мне сказали, что мы дойдем до финала Лиги чемпионов, я бы с трудом в это поверил. Единственный, кто говорил мне это – Лукаку. Я не знаю, была ли это шутка, но он это говорил.

Симоне Индзаги имеет менталитет победителя, он очень хорошо умеет вести команду по правильному пути. В каждом сезоне у него бывают моменты взлетов и падений. Но он будет тренером "Интера" еще много сезонов. Я работал со многими тренерами, хотя мне всего 31 год. Индзаги особенный: он очень спокоен, независимо от того, выигрываете вы или проигрываете, он остается спокойным. Это особое качество. К тому же он единственный, кто никогда не просит у меня игроков.

"Реал" и "Ман Сити" – две очень сильные команды, но мы прошли группу с "Баварией" и "Барселоной", поэтому я уверен, что в финале будет отличный матч", - приводит слова Чжана Calciomercato со ссылкой на Mediaset.