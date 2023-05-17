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ЛЧ. Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0. Прошлись катком

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Пеп Гвардиола в блестящем стиле вывел свою команду в финал Лиги чемпионов

ЛЧ. Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0. Прошлись катком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” стал вторым финалистом Лиги чемпионов, переиграв в ответном полуфинале мадридский “Реал”. Равной борьбы не получилось. В первом тайме “горожане” имели просто подавляющее преимущество над Мадридом, не оставляя гостям никаких шансов. Дубль сделал Бернарду Силва. После перерыва “Реал” получил возможность провести пару атак, но шансов не было, а “Манчестер Сити” забил третий и четвертый голы. Сначала в свои ворота срезал мяч Милитан, а затем успел провести свой мяч и Хулиан Альварес.

Пеп Гвардиола, как и обещал, ни с чем не перемудрил. Ожидаемый выбор футболистов, ожидаемое их расположение на поле. А Карло Анчелотти все же решил сделать одно изменение по сравнению с первым матчем – Милитан вернулся после дисквалификации и вытеснил из основы Рюдигера.

Насколько первый тайм был превосходным в исполнении “Манчестер Сити”, настолько и ужасен в исполнении мадридского “Реала”. Только к Тибо Куртуа не должно быть никаких претензий. Если бы не бельгийский кипер, Мадрид рисковал бы проиграть с неприличным счетом.

Карло Анчелотти перед матчем говорил, что его команде нужно будет “пострадать”. И действительно, иногда такие “страдания” уместны, если в них есть цель. Однако сложно сказать, был ли план у “Реала”. Практически вся команда за линией мяча, ни одного удара за исключением выстрела Кросса в перекладину, всего 48 секунд (!) на половине поля “Манчестер Сити” в первом тайме, и одна встреча с мячом в штрафной площадке “Сити”.

“Сити” владел мячом, и это было не просто бессмысленное владение. “Сити” буквально втаптывал “Реал” в поле. Благодаря безжалостному прессингу “Сити” гости не могли связать две передачи подряд, и “горожане” давили, давили и все же додавили “Реал”.

Холанду забить не удалось – дважды после ударов норвежца в упор прекрасную реакцию демонстрировал Куртуа. Но с ударом Силвы киперу “Реала” уже справиться не удалось. Камавинга, Модрич и Кросс не разобрались с опекой футболистов “Сити” на своем левом фланге и Силва, открывшись на идеальный пас Де Брюйне, уложил мяч в ворота.

Удар Кросса в перекладину дальним ударом – это был даже не момент, а простая демонстрация класса хавбека “Реала”. Но командного класса Мадриду демонстрировать не удавалось в отличие от “Манчестер Сити”.

Во втором мяче игроки “Реала” снова были статистами. Грилиш на Гюндогана, удар немца отбивает Куртуа, но на добивании остался сам Силва. Вокруг португальца – никого.

Чем отличался второй тайм от первого? “Сити” все равно ничего не позволял “Реалу”, но теперь сам остался без ударов. Были попытки проходов Винисиуса, опасный удар Алабы со штрафного, но без каких-то настоящих шансов.

Только на 73-й минуте Холанду удалось оказаться на хорошей позиции, но с его ударом снова справился Куртуа. “Реал” скорее готов был забить в свои ворота, чем позволить отличиться норвежцу.

Так и произошло – подача Де Брюйне с углового, и от Милитана мяч залетел в ворота. В официальной статистике гол все же отдали Аканджи, который слегка коснулся мяча.

Показательно, что Карло Анчелотти первыми снял с поля Модрича и Кросса. Ветераны Мадрида просто не справлялись с той интенсивностью, которую предложил “Сити”.

Однако замены “Реала” не сработали, а Хулиан Альварес, заменивший Холанда в конце матча, забил свой гол спустя две минуты после выхода на поля. Прекрасный пас Фодена и аргентинец исполнил все безупречно.

“Манчестер Сити” сделал шаг еще один шаг к треблу. “Реал” Мадрид закончит сезон только с Кубком Испании.

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Реал” 4:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Силва 23, Силва 37, Аканджи 76, Альварес 90+1

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне (Фоден 84), Гюндоган (Марез 79), Грилиш – Холанд (Альварес 89)

“Реал”: Куртуа – Камавинга (Чуамени 80), Алаба, Милитан, Карвахаль (Васкес 80) – Модрич (Рюдигер 63), Кроос (Асенсио 70), Вальверде – Винисиус, Бензема, Родриго (Себальос 80)

Предупреждение: Диаш 50, Гюндоган 62, Грилиш 90+1 – Карвахаль 55, Камавинга 75

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В статье: Карло Анчелотти Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Манчестер Сити Бернарду Силва Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Комментарии (19)
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hrdhrd (Украина)
18.05.2023 в 00:35
Ну что, Холанда сдержали, Сити нет. К сожалению, произошел вынос. Бывает. Два раза подряд этот трофей никто не выигрывает, только 3 раза подряд Главное, чтобы Перес сгоряча не уволил Анчелотти. Для этого состава, с учетом остающихся ветеранов и необходимости развивать молодежь, еще сезон Карло точно нужен.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
18.05.2023 в 00:35
hrdhrd (Украина) 10.05.2023 в 00:29 Отличный матч, очередные "мстюны" ничего не смогли предоставить гроссмейстеру Папе Карло и его великолепной команде. Да, сегодня победителя не выявили, но это начало конца для Гвардиолы. Очередного конца и бесславного вылета из ЛЧ. Барселиниуc (землянин) 10.05.2023 в 01:23 Фантазии мадри@аса, который радуется, шо их сегодня не разорвали. ---------------------- Ну и?
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0
-1
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hrdhrd (Украина)
18.05.2023 в 00:36
Да, возьми с полки пирожок. Барселону в кубке раз*бали 4-0, этого достаточно для успешного сезона
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
18.05.2023 в 00:30
hrdhrd (Украина) 10.05.2023 в 09:41 Психологическое преимущество уже на стороне Реала... И в ответном матче Реал Мадрид этого дутого "короля" поедут добивать, уже с уверенностью в своих силах. Барселиниуc (землянин) 10.05.2023 в 15:10 Ну-ну...
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Барселиниуc (землянин)
18.05.2023 в 00:25
Барселиниуc (землянин) 09.05.2023 в 23:58 Ничья на выезде это нормально. В Манчестере МС порвёт среалишку на куски. Скачков Леонід (Рівне) 10.05.2023 в 00:21 Заїбеться рвать! Барселиниуc (землянин) 10.05.2023 в 00:32 От побачиш. ----------------------- Ну и?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.05.2023 в 00:29
Друг, Барселиниус, поздравления тебе с очень метким прогнозом! А этот человек, из прекрасного города Ровно, надолго пропадет отсюда... Фанаты Реала, они такие... За свои слова не отвечают...
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0
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Барселиниуc (землянин)
18.05.2023 в 00:33
Это точно. к металишке не ходи
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-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.05.2023 в 00:18
С завтрашнего дня Жижа (зловонная) перестанет питаться чайками и, скорей всего, перейдет на червячков... Пролинял парниша на ставке... А послушал бы меня, а я в анонсе сказал, что у Реала нет шансов, по прежнему питался бы чАйками...... После первого матча в Мадриде, я сделал анонс. Я говорил, что расскажу, как мудрый президент Великой Барселоны Жоан Лапорта по всем статьям переиграл глупого старикашку Фло Переса...Если кратко, Лапорта пожертвовал Кубком Короля, просто отдал его Реалу и тем самым, в плотный график Реала вклинил финальный матч за Кубок Короля... Который, как все мы видели, изрядно вымотал возрастных игроков Реала..Даже молодой драчун Вальверде, и тот жаловался на усталость. Вполне могло быть, если бы не матч за КК 6 мая, имевший отдых в неделю Реал, вполне добился бы положительного для себя результата в домашнем матче 9 мая.. Как помним, во втором тайме первого матча, Гвардиола не рисковал, а Реал играл смело. Но Реалу явно не хватило сил додавить МС. Получается, Лапорта заткнул пасть Фло Пересу по делу Негрейры, мол, не воняй... На тебе .... кость в виде Кубка Короля...Жуй, не обляпайся... Ну и не позволил Реалу попасть в финал ЛЧ. Ну а теперь у меня вопрос, к глупым фанатам позорного реала... Пацаны, а вы когда будете за свои слова отвечать? Почитайте, что вы насочиняли после первого матча в Мадриде, почитайте, что вы нафантазировали в анонсе этого матча... Вам не стыдно? Лео Месси - Чемпион Мира!!!
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Будєм разбіратся (Київ)
18.05.2023 в 00:11
Не фанат Реалу, але команда багато років показує дуже високий рівень. Тому повага. МС рвуть всіх і все. Пора брати ЛЧ.
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metall5291 (Kharkiv)
18.05.2023 в 00:05
Что тут сказать, проиграли по игре, полностью. Кстати предупреждал - не ставить Милитао. Был уверен, что или забьет себе, или накосячит другим образом. Но и без этого эпизода МС выиграл полностью. Уверен, что уже сегодня можно считать МС победителем финала. Иное будет чудом, правда в футболе не без чудес. Не взирая на счет - сезон для Реала провальным не считаю. Но обновлять команду не просто нужно, вопрос уже перезрел. МС тоже не сразу стал тем, кого сегодня мы видим. Всегда чего-то не хватало. Но сегодня - это машина на полном ходу. Ожидаю также массовый оргазм после этого матча. Но не в Манчестере. А южнее Манчестера и на северо-восток от Мадрида.
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hrdhrd (Украина)
18.05.2023 в 00:38
Ну тут такое, поставил Милитао, проиграли, А чего не поставил Рюдигера. Поставил бы Рюдигера, проиграли, А чего не поставил Милитао? Сити провели идеальный матч, нужно отдать им должное. Хосепик хорошо их надр*чил в раздевалке видимо, что они на 87 минуте всем составом в прессинг летят. Сегодня это был абсолютно другой уровень.
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Spokoyno (Київ)
17.05.2023 в 23:56
Переміг сильніший Так Ґоланда міцно прикрили, що дало більше шансів іншим реалізувати моменти. Тепер фінал... АПЛ та ЛЧ! Головне щоб тренерський штаб правильно розрахував сили... Бо наприклад у цьому матчі середній вік МС майже 29.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
18.05.2023 в 00:10
В Сіті в резерві дуже якісні гравці є. Сьогодні заміни лишній раз продемонстрували це.Гвардіолі не потрібно вибирати між чемпіонством в АПЛ і ЛЧ. Чемпіонат він вже практично виграв, точніше Арсенал нажаль під кінець почав чудити сам. ( 0-3 від Брайтона взаналі не зрозуміло) . Тому Пепу лишається добре до фіналу з Інтером підготуватись і не перемудрити в чергове.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.05.2023 в 23:55
реально в лоскуты!
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kalan-86 (Анкара)
17.05.2023 в 23:53
Це було суцільне приниження. Карло точно піде після такого. Ман.Сіті просто якісь монстри! Головне щоб в фіналі Пеп знову не на вигадував. Така команда просто повинна вигравати ЛЧ, а ще краще требл!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
17.05.2023 в 23:51
Не очікувано легко пройшлов у фінал МС. В першому таймі просто розчавив Реал, в одні ворота! Герой матчу Сілва. Сьогодні він налаштувався на гру з мадридцями так, ніби вже є гравцем Барси ))))). Майстерні голи, що тут сказати! Ну а невдаха- Холанд. Типу претендент на ЗМ.... Заслужена перемога Сіті.Гвардіола цього разу не став вигадувати велосипед... Фінал цікавим буде. Інтер якісну гру продемонстрував в пів-фіналі!
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kalan-86 (Анкара)
17.05.2023 в 23:56
Холланд нормально грав. Просто Куртуа врятував Реал від 0-7
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Michael-K (Івано-Франківськ)
17.05.2023 в 23:59
Гравець його амплуа повинен не просто нормально грати, а забивати. Особливо в другому таймі з кількох метрів ногою. Поспішив тоді з ударом.
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Прocтo Тoлик (Одесса)
17.05.2023 в 23:51
В клочья!
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