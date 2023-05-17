ЛЧ. Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0. Прошлись катком

“Манчестер Сити” стал вторым финалистом Лиги чемпионов, переиграв в ответном полуфинале мадридский “Реал”. Равной борьбы не получилось. В первом тайме “горожане” имели просто подавляющее преимущество над Мадридом, не оставляя гостям никаких шансов. Дубль сделал Бернарду Силва. После перерыва “Реал” получил возможность провести пару атак, но шансов не было, а “Манчестер Сити” забил третий и четвертый голы. Сначала в свои ворота срезал мяч Милитан, а затем успел провести свой мяч и Хулиан Альварес.

Пеп Гвардиола, как и обещал, ни с чем не перемудрил. Ожидаемый выбор футболистов, ожидаемое их расположение на поле. А Карло Анчелотти все же решил сделать одно изменение по сравнению с первым матчем – Милитан вернулся после дисквалификации и вытеснил из основы Рюдигера.

Насколько первый тайм был превосходным в исполнении “Манчестер Сити”, настолько и ужасен в исполнении мадридского “Реала”. Только к Тибо Куртуа не должно быть никаких претензий. Если бы не бельгийский кипер, Мадрид рисковал бы проиграть с неприличным счетом.

Карло Анчелотти перед матчем говорил, что его команде нужно будет “пострадать”. И действительно, иногда такие “страдания” уместны, если в них есть цель. Однако сложно сказать, был ли план у “Реала”. Практически вся команда за линией мяча, ни одного удара за исключением выстрела Кросса в перекладину, всего 48 секунд (!) на половине поля “Манчестер Сити” в первом тайме, и одна встреча с мячом в штрафной площадке “Сити”.

“Сити” владел мячом, и это было не просто бессмысленное владение. “Сити” буквально втаптывал “Реал” в поле. Благодаря безжалостному прессингу “Сити” гости не могли связать две передачи подряд, и “горожане” давили, давили и все же додавили “Реал”.

Холанду забить не удалось – дважды после ударов норвежца в упор прекрасную реакцию демонстрировал Куртуа. Но с ударом Силвы киперу “Реала” уже справиться не удалось. Камавинга, Модрич и Кросс не разобрались с опекой футболистов “Сити” на своем левом фланге и Силва, открывшись на идеальный пас Де Брюйне, уложил мяч в ворота.

Удар Кросса в перекладину дальним ударом – это был даже не момент, а простая демонстрация класса хавбека “Реала”. Но командного класса Мадриду демонстрировать не удавалось в отличие от “Манчестер Сити”.

Во втором мяче игроки “Реала” снова были статистами. Грилиш на Гюндогана, удар немца отбивает Куртуа, но на добивании остался сам Силва. Вокруг португальца – никого.

Чем отличался второй тайм от первого? “Сити” все равно ничего не позволял “Реалу”, но теперь сам остался без ударов. Были попытки проходов Винисиуса, опасный удар Алабы со штрафного, но без каких-то настоящих шансов.

Только на 73-й минуте Холанду удалось оказаться на хорошей позиции, но с его ударом снова справился Куртуа. “Реал” скорее готов был забить в свои ворота, чем позволить отличиться норвежцу.

Так и произошло – подача Де Брюйне с углового, и от Милитана мяч залетел в ворота. В официальной статистике гол все же отдали Аканджи, который слегка коснулся мяча.

Показательно, что Карло Анчелотти первыми снял с поля Модрича и Кросса. Ветераны Мадрида просто не справлялись с той интенсивностью, которую предложил “Сити”.

Однако замены “Реала” не сработали, а Хулиан Альварес, заменивший Холанда в конце матча, забил свой гол спустя две минуты после выхода на поля. Прекрасный пас Фодена и аргентинец исполнил все безупречно.

“Манчестер Сити” сделал шаг еще один шаг к треблу. “Реал” Мадрид закончит сезон только с Кубком Испании.

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Реал” 4:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Силва 23, Силва 37, Аканджи 76, Альварес 90+1

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне (Фоден 84), Гюндоган (Марез 79), Грилиш – Холанд (Альварес 89)

“Реал”: Куртуа – Камавинга (Чуамени 80), Алаба, Милитан, Карвахаль (Васкес 80) – Модрич (Рюдигер 63), Кроос (Асенсио 70), Вальверде – Винисиус, Бензема, Родриго (Себальос 80)

Предупреждение: Диаш 50, Гюндоган 62, Грилиш 90+1 – Карвахаль 55, Камавинга 75