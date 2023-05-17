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Ман Сити – Реал. 0:1. Бернарду открывает счет в ответной встрече
Преимущество вылилось в гол
Фото: twitter.com/BernardoCSilva
"Ман Сити" открыл счет в поединке с "Реалом" на Этихаде. Отличился Бернарду Силва.
Кевин де Брюйне отдал результативную передачу между игроками обороны. Бернарду Силва был сам перед воротами и мощно пробил по воротам.
23' Бернарду Силва – 1:0
Первый поединок завершился со счетом 1:1. Победитель пары сыграет 10-го июня в финале с "Интером".
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