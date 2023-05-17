Ман Сити – Реал. 0:1. Бернарду открывает счет в ответной встрече

"Ман Сити" открыл счет в поединке с "Реалом" на Этихаде. Отличился Бернарду Силва.

Кевин де Брюйне отдал результативную передачу между игроками обороны. Бернарду Силва был сам перед воротами и мощно пробил по воротам.

23' Бернарду Силва – 1:0

Первый поединок завершился со счетом 1:1. Победитель пары сыграет 10-го июня в финале с "Интером".