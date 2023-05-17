Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити – Реал. 2:0. Португальский дубль в ворота мадридцев
Заслуженно
Фото: twitter.com/BernardoCSilva
"Реал" пропустил второй от "Сити" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Вновь забивает Бернарду Силва.
Сначал пробил Илкай Гюндоган, но Тибо Куртуа парировал удар немца и Бернарду Силва оказался первым на добивании.
37' Бернарду Силва – 2:0.
Первый поединок завершился со счетом 1:1. Победитель пары сыграет 10-го июня в финале с "Интером".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Марсель намерен подписать Довбика
- Минобороны – о ситуации в Бахмуте: Освобожденные 20 кв. км – не потеряли, ВСУ двигаются дальше
- Манчестер Сити – Реал. АУДИО онлайн трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн