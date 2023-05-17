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Ман Сити – Реал. 2:0. Португальский дубль в ворота мадридцев

Лига Чемпионов
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Ман Сити – Реал. 2:0. Португальский дубль в ворота мадридцев

Фото: twitter.com/BernardoCSilva

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"Реал" пропустил второй от "Сити" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Вновь забивает Бернарду Силва.

Сначал пробил Илкай Гюндоган, но Тибо Куртуа парировал удар немца и Бернарду Силва оказался первым на добивании.

37' Бернарду Силва – 2:0.

Первый поединок завершился со счетом 1:1. Победитель пары сыграет 10-го июня в финале с "Интером".

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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