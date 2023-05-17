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Анчелотти – рекордсмен Лиги чемпионов по количеству матчей. Он обошел Алекса Фергюсона
В истории
Фото: twitter.com/realmadrid
Карло Анчелотти в матче против "Манчестер Сити" обошел Алекса Фергюсона по количеству матчей в Лиге чемпионов и установил новый рекорд. У итальянца 191 матч в главном европейском турнире.
У Алекса Фергюсона 190 матчей. В первом полуфинале с "Сити" Карло сыграл свой 190-й поединок.
При этом Карло также рекордсмен среди тренеров по количеству побед в Лиге чемпионов – 4 (две с "Реалом" и две с "Миланом"). В финалах "ушастого" больше Карло также никто не играл – 5 раз.
В этом сезоне Анчелотти завоевал с Мадридом Кубок Испании и выбыл из борьбы за Ла Лигу (чемпион – "Барселона").
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