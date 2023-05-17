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Ман Сити – Реал. 3:0. Милитао делает счет разгромным – Видео
Финал близко
Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен
"Манчестер Сити" забил третий в ворота "Реала" в ответном матче Лиги чемпионов. Отличился Эдер Милитао – гол в свои ворота.
Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота после подачи со штрафного от "Манчестер Сити". Гол могли записать на счет Мануэля Аканджи, но этого не произошло.
76' Эдер Милитао – 3:0.
Скорее всего "Интер" встретится в финале Лиги чемпионов 10-го июня с "Манчестер Сити".
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