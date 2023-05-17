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Ман Сити – Реал. 4:0. Чемпион мира забивает гвоздь в крышку гроба мадридцев

Лига Чемпионов
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Кажется, первое касание Альвареса в матче

Ман Сити – Реал. 4:0. Чемпион мира забивает гвоздь в крышку гроба мадридцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" забил в ворота "Реала" четыре безответных мяча. Последний забил Хулиан Альварес после выхода на замену.

Фил Фоден, вышедший на замену вместо Кевина де Брюйне, отдал идеальный пас на Хулиана Альвареса, который вышел вместо Эрлинга Холанда.

90+1' Хулиан Альварес – 4:0.

"Сити" сыграет в финале с "Интером" 10-го июня.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Хулиан Альварес
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