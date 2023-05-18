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Анчелотти – о 0:4 с Манчестер Сити: Больно так проигрывать

Лига Чемпионов
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Наставник "Реала" постарался подобрать правильные слова

Анчелотти – о 0:4 с Манчестер Сити: Больно так проигрывать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Мадридский клуб проиграл со счетом 0:4 и вылетел из турнира.

"Соперник играл лучше и заслужил победу. В начале игры он оказывал на нас серьезное давление, и это сработало. Нам было сложно начинать атаки, а ему удалось повести в счете. После этого вернуться в игру нам было тяжело. Мы пытались во втором тайме, но не вышло.

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Сейчас нет смысла давать игре оценку. Больно так проигрывать, очень больно, но такое случается. Вы выходите в полуфинал Лиги чемпионов, встречаетесь с сильным соперником, уступаете ему по игре и остаетесь без финала. Ничего страшного, надо усвоить урок и выступить лучше в следующем розыгрыше.

Я поздравил Гвардиолу после матча, потому что его команда была лучше. В прошлом году нам удалось ее обыграть, в этом – ее очередь. Так устроен футбол: порой ты проигрываешь", – заявил Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
AS

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