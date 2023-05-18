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Гвардиола: Финал против итальянской команды – лучший подарок

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Манчестер Сити" и "Интер" проведут историческую встречу

Гвардиола: Финал против итальянской команды – лучший подарок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после разгромной победы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" (4:0).

"Мы невероятно комфорто ощущаем себя дома, в родных стенах. Мы потерпели болезненно поражение от "Реала" в прошлом сезоне. Люди много говорят, что моим игрокам якобы не хватает характера. Но уже через год мы показали, что у нас особенная команда.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов. Нужно радоваться. Все были на высоте. Бернарду Силва всегда хорошо проявляет себя в таких матчах на таких стадиях. Он один из лучших игроков, которых я когда-либо видел.

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Сегодня с первой минуты было ощущение, что ребята готовы. В команде царило спокойствие, они много шутили, так что я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы показать себя. Финал против итальянской команды - лучший подарок. "Интер" конкурентоспособен. Но у нас есть время, чтобы морально подготовиться к этой игре, - подытожил Гвардиола.

В финале подопечные Гвардиолы сыграет с "Интером". Встреча пройдет 10 июня в турецком Стамбуле. Команды впервые в истории встретятся в официальном матче.

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В статье: Хосеп Гвардиола Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
uefa

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.05.2023 в 09:55
Накінець то у Сіті шанс виграти Лігу, але Інтер така пакосна команда, що може нагадити))...
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