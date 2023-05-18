Гвардиола: Финал против итальянской команды – лучший подарок

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после разгромной победы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" (4:0).

"Мы невероятно комфорто ощущаем себя дома, в родных стенах. Мы потерпели болезненно поражение от "Реала" в прошлом сезоне. Люди много говорят, что моим игрокам якобы не хватает характера. Но уже через год мы показали, что у нас особенная команда.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов. Нужно радоваться. Все были на высоте. Бернарду Силва всегда хорошо проявляет себя в таких матчах на таких стадиях. Он один из лучших игроков, которых я когда-либо видел.