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Гвардиола: Финал против итальянской команды – лучший подарок
"Манчестер Сити" и "Интер" проведут историческую встречу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после разгромной победы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" (4:0).
"Мы невероятно комфорто ощущаем себя дома, в родных стенах. Мы потерпели болезненно поражение от "Реала" в прошлом сезоне. Люди много говорят, что моим игрокам якобы не хватает характера. Но уже через год мы показали, что у нас особенная команда.
Мы вышли в финал Лиги чемпионов. Нужно радоваться. Все были на высоте. Бернарду Силва всегда хорошо проявляет себя в таких матчах на таких стадиях. Он один из лучших игроков, которых я когда-либо видел.
Сегодня с первой минуты было ощущение, что ребята готовы. В команде царило спокойствие, они много шутили, так что я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что сегодня мы готовы показать себя. Финал против итальянской команды - лучший подарок. "Интер" конкурентоспособен. Но у нас есть время, чтобы морально подготовиться к этой игре, - подытожил Гвардиола.
В финале подопечные Гвардиолы сыграет с "Интером". Встреча пройдет 10 июня в турецком Стамбуле. Команды впервые в истории встретятся в официальном матче.
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