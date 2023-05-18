Урок футбола от Манчестер Сити, устаревший Реал, скучное дерби Милана, Довбик и Марсель

Лига Чемпионов подошла к финалу – на неделе определились оба участника решающего поединка. Просмотрев противостояние Интер – Милан и Манчестер Сити – Реал, у известного комментатора и журналиста Максима Гиленко плохие новости для фанатов итальянского гранда. Макс восхищается работой Гвардиолы и смело заявляет, что нынешний Сити круче Барселоны времен невероятного трио Хави – Иньеста – Месси. Конечно, автор влога на UA-Футбол не мог обойти стороной матчи УПЛ на этой неделе, а также реальный интерес французского гранда к главному украинскому бомбардиру.

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