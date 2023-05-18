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Урок футбола от Манчестер Сити, устаревший Реал, скучное дерби Милана, Довбик и Марсель

Лига Чемпионов
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Гвардиола подтвердил свою гениальность

Урок футбола от Манчестер Сити, устаревший Реал, скучное дерби Милана, Довбик и Марсель

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов подошла к финалу – на неделе определились оба участника решающего поединка. Просмотрев противостояние Интер – Милан и Манчестер Сити – Реал, у известного комментатора и журналиста Максима Гиленко плохие новости для фанатов итальянского гранда. Макс восхищается работой Гвардиолы и смело заявляет, что нынешний Сити круче Барселоны времен невероятного трио Хави – Иньеста – Месси. Конечно, автор влога на UA-Футбол не мог обойти стороной матчи УПЛ на этой неделе, а также реальный интерес французского гранда к главному украинскому бомбардиру.

В этом выпуске

  • 00:19 – Уэйн Руни – крутой прогнозист
  • 00:49 – Манчестер Сити – лучшее творение Пепа Гвардиолы
  • 01:58 – Канселу помните? А как вам Стоунз опорник?
  • 03:03 – Бернарду Силва объяснил, как работает Гвардиола
  • 04:09 – Реал был жалким, старение Мадрида в разгаре
  • 05:08 – Какие перспективы Анчелотти в королевском клубе
  • 06:29 – Интер – Милан: рекламы Серии А не получилось
  • 07:24 – Манчестер Сити – безоговорочный фаворит финал
  • 08:03 – Опять об УПЛ – Александрии уже никто не угрожает
  • 09:01 – Минай – Днепр-1: между Пихальонком и Довбиком существует телепатия
  • 09:28 - Довбик наклепал 30 голов за сезон - что-то уникальное для Украины!
  • 10:11 – Неужели Артем окажется в Марселе?
  • 11:32 – Санчес вряд ли будет конкурентом для Довбика
  • 12:24 – Марсель – хороший вариант для Артема
  • 12:47 – Он вполне может доиграть этот год за Днепр-1.

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В статье: канал UA-Футбол
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