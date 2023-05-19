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Проблема Интера – схожесть с Челси-2021. Сегодня Сити слишком быстро учится на своих ошибках

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Обзор ответных матчей ½ ЛЧ. Аудиомнение #211

Проблема Интера – схожесть с Челси-2021. Сегодня Сити слишком быстро учится на своих ошибках

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Ищем в защите "Реала" Рюдигера, хвалим весь "Интер", отмечаем профессионализм Бернарду Силы и мастерство Меньяна с Куртуа. Незамеченная откровенная грязь в исполнении Ачерби, Лукаку и Альварес – готовые джокеры, Де Брюйне пререкается с Пепом, а Холанд, в отличие от Леау, напоминает о себе – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:31 – "Ман Сити" – "Реал" (4:0);

15:58 – "Милан" – "Интер" (0:1);

25:01 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Хосеп Гвардиола Карло Анчелотти Франческо Ачерби Ромелу Лукаку Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Даниэль Карвахаль Бернарду Силва Милан Кевин Де Брюйне Федерико Вальверде Джек Грилиш Симоне Индзаги Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Майк Меньян Подкаст Аудиомнение Эдуарду Камавинга Подкасты UA-Футбол Рафаэль Леау
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