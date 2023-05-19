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Проблема Интера – схожесть с Челси-2021. Сегодня Сити слишком быстро учится на своих ошибках
Обзор ответных матчей ½ ЛЧ. Аудиомнение #211
Getty Images / Global Images Ukraine
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Ищем в защите "Реала" Рюдигера, хвалим весь "Интер", отмечаем профессионализм Бернарду Силы и мастерство Меньяна с Куртуа. Незамеченная откровенная грязь в исполнении Ачерби, Лукаку и Альварес – готовые джокеры, Де Брюйне пререкается с Пепом, а Холанд, в отличие от Леау, напоминает о себе – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:31 – "Ман Сити" – "Реал" (4:0);
15:58 – "Милан" – "Интер" (0:1);
25:01 – Не попадайте в офсайд!
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