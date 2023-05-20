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Шансы Шахтера на вторую корзину ЛЧ-2023/24 снизились. Известны условия
Нужно, чтобы сбылись два события из шести
shakhtar.com
После вылета "Ювентуса" из текущей Лиги Европы шансы "Шахтера" попасть во вторую корзину Лиги чемпионов 2023/24 снизились. Сугубо математические шансы еще остаются, но для их реализации необходимо, чтобы осуществились два достаточно неочевидных события из шести.
- "Интер" выигрывает финал Лиги чемпионов 2022/23 и финиширует в топ-4 Серии-А;
- "Милан", "Аталанта" или "Рома" финишируют в топ-4 Серии А вместо "Ювентуса" (учитывая возможное снятие очков); если заходит "Рома", она должна параллельно выиграть финал Лиги Европы 2022/23;
- ПСЖ финиширует на 3-м месте Лиги 1 и вылетает в квалификации Лиги чемпионов 2023/24;
- "Порту" финиширует на третьем месте Примейры и вылетает в квалификации Лиги чемпионов 2023/24;
- "Брайтон" финиширует в топ-4 АПЛ вместо МЮ;
- "Фрайбург" финиширует в топ-4 Бундеслиги вместо "Лейпцига".
Важно понимать, что шансы "Шахтера" на ту или иную корзину Лиги чемпионов не зависят от того, каким путем команда выйдет в групповой этап (если выйдет) – напрямую как чемпион или через квалификацию.
"Днепр-1" в случае выхода в группу точно будет в четвертой корзине. "Заря" еще сохраняет математические шансы на третью.
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