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Индзаги: Манчестер Сити – фаворит, но мы сделаем все возможное в финале
Тренер настроен выжать победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов по "Манчестер Сити", который состоится 10 июня:
"Выйдет ли Лукаку в старте в матче с "Манчестер Сити"? Посмотрим, впереди еще две недели. Мы сделаем свой выбор, но он всегда действует во благо команды. В последние недели все нападающие менялись, потому что играть нужно было каждые три дня.
Мы все знаем, что "Манчестер Сити" – сильнейшая команда в мире. Они фавориты, но мы сделали все возможное, чтобы попасть сюда и сделаем все возможное в вечер финала. У них 23-24 отличных игрока, поэтому нельзя просто выбрать одного или двух, чтобы следить за ними", - говорит тренер.
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