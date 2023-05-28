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Индзаги: Манчестер Сити – фаворит, но мы сделаем все возможное в финале

Лига Чемпионов
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Тренер настроен выжать победу

Индзаги: Манчестер Сити – фаворит, но мы сделаем все возможное в финале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов по "Манчестер Сити", который состоится 10 июня:

"Выйдет ли Лукаку в старте в матче с "Манчестер Сити"? Посмотрим, впереди еще две недели. Мы сделаем свой выбор, но он всегда действует во благо команды. В последние недели все нападающие менялись, потому что играть нужно было каждые три дня.

Мы все знаем, что "Манчестер Сити" – сильнейшая команда в мире. Они фавориты, но мы сделали все возможное, чтобы попасть сюда и сделаем все возможное в вечер финала. У них 23-24 отличных игрока, поэтому нельзя просто выбрать одного или двух, чтобы следить за ними", - говорит тренер.

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В статье: Филиппо Индзаги Интер (Милан) Манчестер Сити
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Источник:
Football Italia

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