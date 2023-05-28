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Шахтер сыграет в группе Лиги чемпионов 2023/24. Будет вторая или третья корзина

Лига Чемпионов
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Какая именно – еще определяется

Шахтер сыграет в группе Лиги чемпионов 2023/24. Будет вторая или третья корзина

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" стал чемпионом Украины 2022/23, что также дало ему пропуск в групповой этап Лиги чемпионов 2023/24. В пятнадцатом сезоне подряд лучшая команда Украины минует квалификацию к самому престижному клубному турниру Европы.

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Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" может находиться во второй или третьей корзине. Еще определяется. Для второй нужно, чтобы "Реал Сосьедад" удержал свою четвертую позицию в Ла Лиге, "Ювентус" не вытеснил "Милан" из топ-4 Серии А, а "Интер" победил в финале Лиги чемпионов 2022/23 "Манчестер" Сити".

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Для "Шахтера" это будет 18-е участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Четыре раза "горнякам" удавалось выйти в плей-офф турнира. Лучшее достижение – четвертьфинал в сезоне 2010/11.

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