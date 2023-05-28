Шахтер сыграет в группе Лиги чемпионов 2023/24. Будет вторая или третья корзина

"Шахтер" стал чемпионом Украины 2022/23, что также дало ему пропуск в групповой этап Лиги чемпионов 2023/24. В пятнадцатом сезоне подряд лучшая команда Украины минует квалификацию к самому престижному клубному турниру Европы.

Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" может находиться во второй или третьей корзине. Еще определяется. Для второй нужно, чтобы "Реал Сосьедад" удержал свою четвертую позицию в Ла Лиге, "Ювентус" не вытеснил "Милан" из топ-4 Серии А, а "Интер" победил в финале Лиги чемпионов 2022/23 "Манчестер" Сити".

Для "Шахтера" это будет 18-е участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Четыре раза "горнякам" удавалось выйти в плей-офф турнира. Лучшее достижение – четвертьфинал в сезоне 2010/11.