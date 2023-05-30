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Сабо: В ЛЧ играют команды из чемпионатов значительно выше классом. Что там будет делать Шахтер?

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Йожеф Йожефович не верит в "горняков" в следующем сезоне ЛЧ

Сабо: В ЛЧ играют команды из чемпионатов значительно выше классом. Что там будет делать Шахтер?

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от выступлений "Шахтера" в следующем сезоне группы Лиги чемпионов.

Напомним, что "горняки", став чемпионами Украины, сыграют сразу в группе сильнейшего европейского клубного турнира.

"Не знаю, как "Шахтер" будет выступать в Лиге чемпионов. Боюсь, что фурора он там не произведет. В Лиге чемпионов играют команды из чемпионатов значительно выше классом. Что там будет делать "Шахтер"?

"Горняки" выберут игру от обороны и на контратаках, где будут искать ошибку соперника. В Лиге чемпионов все атакующие команды. Я не вижу в чемпионате Англии коллектива, который заседает у себя в штрафной и отбивается. Все защищаются, все атакуют. В топ-чемпионатах высокое мастерство у игроков даже у команд на 10-12 местах" , - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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