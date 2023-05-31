Манчестер Сити - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги чемпионов

Вряд ли кто-нибудь мог угадать пару финалистов текущей Лиги чемпионов. И если "Манчестер Сити" читался в решающем матче, ведь он главный претендент на победу в турнире уже несколько лет, то появление здесь "Интера" - большая сенсация. Частично миланцам повезло с сеткой, ведь в течение турнира они не играли с топ-клубами: итальянская команда преодолела "Порту", "Бенфику" и "Милан". Путь "Сити" был гораздо труднее: "Лейпциг", "Бавария" и "Реал". Главным преимуществом "Интера" является кубковый характер: команда Симоне Индзаги именно в турнирах навылет лучше всего мобилизуется, доказательство чему две победы подряд в Кубке Италии. Получится ли и на этот раз у миланцев создать сенсацию? Или же Хосеп Гвардиола наконец-то выиграет первую Лигу чемпионов во главе "Ман Сити"?

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В этом году поединок будет принимать Стамбул. Матч начнется 10 июня в 22:00 по Киеву.

Манчестер Сити Интер онлайн видео трансляция

Трансляция матча В эфире Манчестер Сіті — Інтер дивитися онлайн Смотреть трансляцию

Манчестер Сити Интер где смотреть

Легальный просмотр этого матча в Украине будет доступен на двух ОТТ-платформах: MEGOGO и Воля TV. Обе они работают по подписке. Бесплатный показ матча не предусмотрен. Также игра не запланирована для показа на классическом ТВ.

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Манчестер Сити Интер прогноз

Аналитики считают манчестерских "горожан" фаворитом финального поединка. Тотал голов, согласно коэффициентам, ожидается более 2.5.

Манчестер Сити Интер коэффициенты

Коэффициенты могут изменяться с течением времени.

Лига чемпионов УЕФА

Один из главных футбольных турниров среди клубов в мире, проводимый под эгидой УЕФА. В турнире принимают участие лучшие клубы Европы, получающие путевку в ЛЧ через национальные чемпионаты. До 1992 года назывался Кубок европейских чемпионов, после чего был организован в Лигу чемпионов.