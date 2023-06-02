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Арбитра финала Лиги чемпионов могут сменить из-за выступлений на митинге ультраправых

Лига Чемпионов
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Шимон Марчиняк может потерять финал

Арбитра финала Лиги чемпионов могут сменить из-за выступлений на митинге ультраправых

Фото: УЕФА

Новина українською

УЕФА запросил разъяснений от Шимона Марчиняка по поводу выступлений на митинге ультраправых в Польше. Ассоциация рассматривает замену главного арбитра финала Лиги чемпионов.

Шимон высутпал на митинге с польским политиком Славомиром Менценом, который известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.

"УЕФА и все футбольное сообщество ненавидят "ценности", продвигаемые рассматриваемой группой, и очень серьезно относятся к этим обвинениям.

Дополнительное объявление будет сделано завтра после изучения всех доказательств", – говорится в заявлении ассоциации.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10-го июня в Стамбуле. Между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Интер", встреча начнется в 22:00.

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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Манчестер Сити Шимон Марчиняк
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Источник:
football-italia.net

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