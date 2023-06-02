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Арбитра финала Лиги чемпионов могут сменить из-за выступлений на митинге ультраправых
Шимон Марчиняк может потерять финал
Фото: УЕФА
УЕФА запросил разъяснений от Шимона Марчиняка по поводу выступлений на митинге ультраправых в Польше. Ассоциация рассматривает замену главного арбитра финала Лиги чемпионов.
Шимон высутпал на митинге с польским политиком Славомиром Менценом, который известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.
"УЕФА и все футбольное сообщество ненавидят "ценности", продвигаемые рассматриваемой группой, и очень серьезно относятся к этим обвинениям.
Дополнительное объявление будет сделано завтра после изучения всех доказательств", – говорится в заявлении ассоциации.
Финал Лиги чемпионов пройдет 10-го июня в Стамбуле. Между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Интер", встреча начнется в 22:00.
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