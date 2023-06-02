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Марчиняк будет судить финал Лиги чемпионов. В УЕФА приняли извинения арбитра за участие в митинге ультраправых

Лига Чемпионов
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Его отстранение будет противоречить борьбе с дискриминацией

Марчиняк будет судить финал Лиги чемпионов. В УЕФА приняли извинения арбитра за участие в митинге ультраправых

фото - Getty Images

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Шимон Марчиняк опубликовал заявление по поводу участия в митинге ультраправых в Польше на фоне возможного отстранения от судейства в финале Лиги чемпионов. УЕФА принял извинения арбитра, он рассудит главный еврокубковый матч сезона.

Напомним, что Шимон присутствовал на митинге ультраправых радикалов в Польше, Катовице. Политик Славомир Менцен известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями.

В заявлении УЕФА касаемо ситуации приводится заявление Марчиняка.

"После размышлений и дальнейшего исследования стало очевидно, что я был введен в заблуждение и совершенно не знал об истинной природе и сути мероприятия. Я не знал, что это было связано с польским ультраправым движением. Если бы я знал об этом факте, я бы категорически отказался от приглашения. Важно понимать, что ценности, пропагандируемые этим движением, полностью противоречат моим личным убеждениям и принципам, которых я стараюсь придерживаться в своей жизни. Я глубоко раскаиваюсь в том, что мне кажется, что мое участие противоречит им", – заявил Марчиняк.

УЕФА приянл извинения и не будет отстранять прбитра от финала, который пройдет в Стамбуле 10-го июня. В ассоциации привели также NEVERAGAIN, неправительственной организацией, связанной с сетью FARE, которая считает, что после всего сказанного отстранение Марчиняка будет противоречить борьбе с дискриминацией.

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Напомним, что в финале главного еврокубкового турнира сыграют "Манчестер Сити" и "Интер".

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Шимон Марчиняк
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Источник:
uefa.com

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