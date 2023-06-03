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Барселона – Вольфсбург: смотреть онлайн бесплатно финал женской Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Барселона - Вольфсбург: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона – Вольфсбург: смотреть онлайн бесплатно финал женской Лиги чемпионов

УЕФА

UA-Футбол
Новина українською

В течение пяти последних сезонов женской Лиги чемпионов в финале обязательно играли "Барселона" или "Вольфсбург". Однако выиграть трофей только однажды смогла "Барселона" в сезоне-2020/2021. "Волчицы" уже выигрывали ЖЛЧ, но в последний раз это было еще в 2014 году. Без вечного доминанта турнира "Лиона", вылетевшего из турнира еще на стадии 1/4 финала, шанс примерить корону лучшей команды в женском клубном футболе получит испанский или немецкий коллектив. Кто победит? Узнаем уже сегодня.

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Женская Лига чемпионов УЕФА. Финал
3 июня. Начало в 17:00
"Барселона" – "Вольфсбург"
Трансляция - Youtube-канал DAZN UEFA Women's Champions League

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В статье: Барселона Вольфсбург женская Лига чемпионов смотреть футбол онлайн
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