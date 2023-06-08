Украинские комики прокомментируют финал ЛЧ на альтернативной дорожке – будут собирать на дрон для ВСУ

Украинские комики Василий Байдак и Константин Трембовецкий во второй раз будут комментировать футбол на альтернативной дорожке MEGOGO. Их можно будет услышать на игре между "Манчестер Сити" и "Интером" в финале Лиги Чемпионов. Во время решающего матча Лиги Европы Байдак и Трембовецкий собрали почти 800 тысяч грн на дрон и авто для ВСУ – на 200 тысяч больше запланированной суммы.

На этот раз цель сбора – 1 млн грн на дрон для военных. Сделать донат можно будет по QR-коду на экране во время эфира, а также по ссылке под трансляцией на MEGOGO.

Стартовый свисток поединка прозвучит 10 июня в 22:00, начало предматчевой студии – в 20:45. Включение с альтернативной дорожки – примерно в 21:30. На основной аудиодорожке игру будут комментировать Сергей Лукьяненко и Роман Бебех. Матч будет доступен на MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Чтобы включить аудиодорожку с комиками, необходимо зайти в "Настройки" на самой трансляции, далее выбрать пункт "Аудиодорожка" и нажать на "Альтернативная".