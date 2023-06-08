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Можно получить более легких соперников. От результата финал ЛЧ зависит корзина Шахтера в следующем турнире

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вторая или третья – в зависимости от того, кто выиграет финал 2022/23

Можно получить более легких соперников. От результата финал ЛЧ зависит корзина Шахтера в следующем турнире

Фото: ФК "Шахтар" / Автор - невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Десятого июня состоится финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером". Обе команды уже гарантировали себе участие в следующем розыгрыше турнира.

"Манчестер Сити", кроме того, гарантировал себе первую корзину при жеребьевке – туда команда Пепа Гвардиолы попадет как чемпион Англии. А вот "Интер" может быть либо во второй корзине (если проиграет финал), либо в первой (если выиграет финал).

От того, где будет "Интер", зависит и донецкий "Шахтер". Сейчас чемпион Украины претендует на место во второй или третьей корзине. В третью он попадет, если финал выиграет "Манчестер Сити". Тогда "Интер" займет место во второй корзине, а одно вакантное место в первом, которое освободится из-за смежных побед "Манчестер Сити" в АПЛ и Лиге чемпионов, отойдет к чемпиону седьмой Ассоциации (Нидерланды) - "Фейеноорду".

Можно получить более легких соперников. От результата финал ЛЧ зависит корзина Шахтера в следующем турнире - изображение 1

Несколько иные расклады будут при условии, что "Интер" выиграет финал. Тогда итальянская команда будет в первой корзине как победитель турнира, а "Фейеноорд" будет "сеяться" не по рейтингу страны, а по личному клубному рейтингу. Поскольку у "Фейеноорда" он ниже, чем у "Шахтера", нидерландцы направятся в третью корзину, а украинская команда – во вторую.

Разница состоит в восьми позициях в списке потенциальных соперников на групповом этапе. Если "Шахтер" попадет в третью корзину, то сыграет, в том числе, с одним из представителей корзины второй. Это:

"Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), МЮ (Англия), "Арсенал" (Англия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Интер" (Италия), "Порту" (Португалия).

А может быть вместо представителя второй корзины – представитель третьей (если "Интер" выиграет финал). Это:

"Милан" (Италия), "Лацио" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Зальцбург" (Австрия), "Црвена Звзеда" (Сербия)*, "Динамо" (Загреб, Хорватия)*, "Рейнджерс" (Шотландия)*, "Брага" (Португалия)*.

* - эти команды будут проходить квалификацию; их участие в групповом раунде не гарантировано.

Финал Лиги чемпионов 2022/23 состоится 10-го июня в 22:00. Тогда же и определится окончательная корзина для "Шахтера".

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Комментарии (1)
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Термит (Київ)
08.06.2023 в 17:03
Різниця між кошиками відчутна, треба вболівати за Інтер, хоча перемога МанСіті явно буде справедливіша в цьому сезоні.
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