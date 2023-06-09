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Финал ЛЧ 2004/05 Ливерпуль - Милан: вспомните стартовые составы команд? Квиз
Кого было вспомнить тяжелее всего?
фото - Getty Images
10 июня пройдет финал Лиги чемпионов 2022/23. За трофей будут спорить "Манчестер Сити" и миланский "Интер", которые встретятся на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Эта арена во второй раз в своей истории будет принимать решающий матч самого престижного клубного турнира Евпрои. До этого там проходил, пожалуй, самый памятный финал ЛЧ, в котором в 2005 году "Ливерпуль" совершил невероятный кембек против "Милана" и выиграл "ушастого".
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовые составы "Ливерпуля" и "Милана" в финале ЛЧ 2004/05, пройдя наш тест. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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