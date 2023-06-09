Манчестер Сити – Интер. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует решающий поединок между "Манчестер Сити" и миланским "Интером".

Вот он, итог европейского сезона, его венец, финал и вишенка на торте. Команда Гвардиолы вновь максимально близко подобралась к трофею своей мечты, в этом году на ее пути оказался симпатичный коллектив Симоне Индзаги. Справится ли "Сити" с давлением? Удивит ли "Интер"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 июня – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский