Манчестер Сити обнародовал заявку на финал Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов против "Интера". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола взял в Стамбул 23 исполнителя.

Вратари: Штефан Ортега, Эдерсон, Скотт Карсон,

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Эмерик Ляпорт, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи, Рико Льюис,

Полузащитники: Калвин Филлипс, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Максимо Перроне, Фил Фоден, Коул Палмер,

Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.