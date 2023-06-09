  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Манчестер Сити обнародовал заявку на финал Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити обнародовал заявку на финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В Стамбул отправилось 23 игрока

Манчестер Сити обнародовал заявку на финал Лиги чемпионов

Фото: mancity.com

Новина українською

Английский "Манчестер Сити" опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов против "Интера". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола взял в Стамбул 23 исполнителя.

Вратари: Штефан Ортега, Эдерсон, Скотт Карсон,

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Эмерик Ляпорт, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи, Рико Льюис,

Полузащитники: Калвин Филлипс, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Максимо Перроне, Фил Фоден, Коул Палмер,

Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеНе Холанд, не Гюндоган и не Диаш. Теневой герой Ман Сити, который приблизил команду Гвардиолы к абсолюту
По теме
yellow-arrow
Можно получить более легких соперников. От результата финала ЛЧ зависит корзина Шахтера в следующем турнире
yellow-arrow
Манчестер Сити - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Манчестер Сити – Интер. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mancity.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде