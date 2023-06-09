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Манчестер Сити обнародовал заявку на финал Лиги чемпионов
В Стамбул отправилось 23 игрока
Фото: mancity.com
Английский "Манчестер Сити" опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов против "Интера". Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола взял в Стамбул 23 исполнителя.
Вратари: Штефан Ортега, Эдерсон, Скотт Карсон,
Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Эмерик Ляпорт, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи, Рико Льюис,
Полузащитники: Калвин Филлипс, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Максимо Перроне, Фил Фоден, Коул Палмер,
Нападающие: Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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