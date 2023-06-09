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Манчестер Сити - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Сити - Интер, финал Лиги Чемпионов, 10 июня 2023

Манчестер Сити - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов

фото - Getty Images

Новина українською

Финальный штрих клубного сезона - матч за звание сильнейшего в Европе. Хосеп Гвардиола построил команду-монстра - Манчестер Сити поражает своей мощностью и близок к совершенству. Кажется, у Симоне Индзаги и его банды нет шансов. Представитель АПЛ явный фаворит, но и у миланцев есть несколько козырей, которые при определенных обстоятельствах могут сработать. Лаутаро Мартинес считается ненамного меньшим талантом, чем Холанд, от Бареллы в составе своей команды не отказался бы и Гвардиола, да и Лукаку есть что доказывать.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Удастся ли Гвардиоле выиграть первую за 12 лет Лигу Чемпионов или все же Симеоне станет автором самой громкой сенсации сезона, смотрите в субботу, 10 июня. Начало матча Манчестер Сити - Интер в 22:00.

Покажут ли в Украине финал Лиги Чемпионов по ТВ

На общедоступных украинских каналах трансляции финала Лиги чемпионов не будет. Если брать кабельные сети, то в Украине матч будет доступен только на Volia TV.

Где смотреть матч Манчестер Сити - Интер в интернете

Легальная онлайн трансляция в интернете доступна на OTT-платформе MEGOGO на канале Футбол 1, которая является платной. Стоимость подписки Максимальная, на которой будет доступна трансляция матча, - 164 гривен в месяц.

Трансляция матча
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Как еще можно следить за финалом Лиги Чемпионов

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Манчестер Сити - Интер онлайн >>>

Также канал UA-Футбол в YouTube проведет аудиотрансляцию матча Манчестер Сити - Интер.

В других странах финал Лиги Чемпионов покажут:

Канада - DAZN
Чехия - Nova Sport 1, Nova Sport 3
Эстония - Viaplay Estonia
Финляндия - C More Suomi, C More Sport 1
Франция - Molotov, Free, Canal+ France, TF1
Германия - DAZN1, Servus TV, DAZN, ZDF
Ирландия - BTSport.com, LiveScore App, BT Sport App, RTE 2, BT Sport 1, RTE Player
Израиль - 5Sport, 5Sport 4K, 5 Live, 5Plus
Италия - Canale 5, Sky Sport 251, Mediaset Infinity, SKY Go Italia
Польша - Polsat Sport Premium 1, sport.tvp.pl, TVP Sport, TVP Sport App, TVP1
Португалия - Eleven Sports 1 Portugal, TVI, TVI Player
Словакия - Nova Sport 1, Nova Sport 3
Испания - TVE La 1, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, RTVE.es, fuboTV España
Турция - S Sport+, S Sport 2, Exxen, TV8
Великобритания - BT Sport Ultimate, BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport App
США - Univision, TUDN USA, TUDN App, VIX+, CBS, SiriusXM FC, ViX, Paramount+, TUDN.com, Univision NOW

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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
09.06.2023 в 15:38
Одним словом - мы снова чужие на этом празднике футбола, всё только платное - не могли уже в это трудное время немного позабавить свой народ столь приятным зрелищем как финал Л.Ч.
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