Манчестер Сити - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов

Финальный штрих клубного сезона - матч за звание сильнейшего в Европе. Хосеп Гвардиола построил команду-монстра - Манчестер Сити поражает своей мощностью и близок к совершенству. Кажется, у Симоне Индзаги и его банды нет шансов. Представитель АПЛ явный фаворит, но и у миланцев есть несколько козырей, которые при определенных обстоятельствах могут сработать. Лаутаро Мартинес считается ненамного меньшим талантом, чем Холанд, от Бареллы в составе своей команды не отказался бы и Гвардиола, да и Лукаку есть что доказывать.

Удастся ли Гвардиоле выиграть первую за 12 лет Лигу Чемпионов или все же Симеоне станет автором самой громкой сенсации сезона, смотрите в субботу, 10 июня . Начало матча Манчестер Сити - Интер в 22:00 .

Покажут ли в Украине финал Лиги Чемпионов по ТВ

На общедоступных украинских каналах трансляции финала Лиги чемпионов не будет. Если брать кабельные сети, то в Украине матч будет доступен только на Volia TV.

Где смотреть матч Манчестер Сити - Интер в интернете

Легальная онлайн трансляция в интернете доступна на OTT-платформе MEGOGO на канале Футбол 1, которая является платной. Стоимость подписки Максимальная, на которой будет доступна трансляция матча, - 164 гривен в месяц.

Как еще можно следить за финалом Лиги Чемпионов

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Манчестер Сити - Интер онлайн >>>

Также канал UA-Футбол в YouTube проведет аудиотрансляцию матча Манчестер Сити - Интер.

В других странах финал Лиги Чемпионов покажут:

Канада - DAZN

Чехия - Nova Sport 1, Nova Sport 3

Эстония - Viaplay Estonia

Финляндия - C More Suomi, C More Sport 1

Франция - Molotov, Free, Canal+ France, TF1

Германия - DAZN1, Servus TV, DAZN, ZDF

Ирландия - BTSport.com, LiveScore App, BT Sport App, RTE 2, BT Sport 1, RTE Player

Израиль - 5Sport, 5Sport 4K, 5 Live, 5Plus

Италия - Canale 5, Sky Sport 251, Mediaset Infinity, SKY Go Italia

Польша - Polsat Sport Premium 1, sport.tvp.pl, TVP Sport, TVP Sport App, TVP1

Португалия - Eleven Sports 1 Portugal, TVI, TVI Player

Словакия - Nova Sport 1, Nova Sport 3

Испания - TVE La 1, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, RTVE.es, fuboTV España

Турция - S Sport+, S Sport 2, Exxen, TV8

Великобритания - BT Sport Ultimate, BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport App

США - Univision, TUDN USA, TUDN App, VIX+, CBS, SiriusXM FC, ViX, Paramount+, TUDN.com, Univision NOW