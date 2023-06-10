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Манчестер Сити - Интер: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
10 июня состоится финал Лиги чемпионов 2022/23. В нем встретятся английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".
Перед этим матчем мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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