Президент Интера о финале ЛЧ: Деньги не всегда побеждают. Их можно заменить идеями, страстью и компетентностью

Президент "Интера" Стивен Джан прокомментировал приближающийся финал Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Он считает, что деньги не всегда побеждают.

"Честно говоря, я мечтал об этом. Понимая разницу между лигами, я знал, что достичь этой цели будет сложно. Но футбол увлекателен, потому что деньги не всегда побеждают. Их можно заменить идеями, страстью и компетентностью. Мы надеемся, что так будет и завтра.

Я уважаю "Манчестер Сити". Это отличная команда. Но считаю, что у нас есть качества, которые позволят им противостоять.

Я много раз думал о том, как будет выглядеть победа в Лиге чемпионов. Даже просто мечтать казалось невозможным. Но сейчас мы в финале и будем стараться.

Мы едины. Как сказал Индзаги, у нас нет страха. Мы взволнованы, ожидая возможности сыграть в этой игре. Мы верим", – сказал президент "Интера".

Финал пройдет завтра, 10-го июня, в Стамбуле. Поединок начнется в 22:00.