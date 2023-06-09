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Президент Интера о финале ЛЧ: Деньги не всегда побеждают. Их можно заменить идеями, страстью и компетентностью
В чем-то он прав
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Интера" Стивен Джан прокомментировал приближающийся финал Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Он считает, что деньги не всегда побеждают.
"Честно говоря, я мечтал об этом. Понимая разницу между лигами, я знал, что достичь этой цели будет сложно.
Но футбол увлекателен, потому что деньги не всегда побеждают. Их можно заменить идеями, страстью и компетентностью. Мы надеемся, что так будет и завтра.
Я уважаю "Манчестер Сити". Это отличная команда. Но считаю, что у нас есть качества, которые позволят им противостоять.
Я много раз думал о том, как будет выглядеть победа в Лиге чемпионов. Даже просто мечтать казалось невозможным. Но сейчас мы в финале и будем стараться.
Мы едины. Как сказал Индзаги, у нас нет страха. Мы взволнованы, ожидая возможности сыграть в этой игре. Мы верим", – сказал президент "Интера".
Финал пройдет завтра, 10-го июня, в Стамбуле. Поединок начнется в 22:00.
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