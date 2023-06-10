Сегодня состоится финал Лиги чемпионов. Манчестер Сити и Интер разыграют трофей

10 июня. 22:00. Лига Чемпионов. Финал. Стамбул. "Ататюрк Стадиум". "Манчестер Сити" - "Интер". Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польща). Видеотрансляция - MEGOGO

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В субботу, десятого июня, состоится финал Лиги чемпионов 2022/23. Начало матча – в 22:00. Главный матч европейского клубного сезона пройдет в Стамбуле, на стадионе "Ататюрк".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Манчестер Сити" может впервые в своей истории выиграть трофей. После прихода в клуб шейхов горожане стабильно нацеливаются на "ушастый" кубок, однако до сих пор так и не смогли поднять над головой заветный трофей. Самым высоким достижением "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов до сих пор оставался финал, проигранный "Челси" в 2021-м году.

Для "Интера" этот финал Лиги чемпионов станет первым за последние тринадцать лет и шестым в истории клуба вообще. Ранее миланская команда трижды выигрывала трофей.

ВЛИЯНИЕ НА КОРЗИНУ ШАХТЕРА

От того, кто выиграет этот финал, зависит то, в какую корзину при жеребьевке группового этапа следующей Лиги чемпионов попадет "Шахтер". Если выиграет "МанСити", то "горняки" будут в третьей корзине, а если победит "Интер" – тогда во второй.

Читайте также Можно получить более легких соперников. От результата финала ЛЧ зависит корзина Шахтера в следующем турнире

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч будет транслироваться на ОТТ-сервисе MEGOGO. Смотреть можно по подписке. Кроме самого матча, зрители получат возможность просмотреть аналитическую студию, посвященную поединку.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Інтер Смотреть трансляцию

АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Перед финалом Лиги чемпионов читатели могут ознакомиться с актуальными материалами по теме. В частности, о кубковом феномене "Интера" - в анонсе поединка.

О звездном пути одного из лучших нападающих современности, который успел поиграть за обе команды-участницы сегодняшнего финала.

О феномене Пепа Гвардиолы и его перестройке команды.

Чем интересен, силен и главное – не безнадежный "Интер" – также в отдельном материале.

Обзор СМИ перед финалом.

Читайте также Почему Ман Сити вызывает равнодушие и как Интеру повторить Брентфорд. Обзор СМИ перед финалом Лиги чемпионов

Наконец, можно проверить свои футбольные знания в квизе от UA-Футбол