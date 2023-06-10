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Сегодня состоится финал Лиги чемпионов. Манчестер Сити и Интер разыграют трофей

Лига Чемпионов
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Главная битва клубного сезона

Сегодня состоится финал Лиги чемпионов. Манчестер Сити и Интер разыграют трофей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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10 июня. 22:00. Лига Чемпионов. Финал. Стамбул. "Ататюрк Стадиум". "Манчестер Сити" - "Интер". Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польща). Видеотрансляция - MEGOGO

Содержание

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В субботу, десятого июня, состоится финал Лиги чемпионов 2022/23. Начало матча – в 22:00. Главный матч европейского клубного сезона пройдет в Стамбуле, на стадионе "Ататюрк".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Манчестер Сити" может впервые в своей истории выиграть трофей. После прихода в клуб шейхов горожане стабильно нацеливаются на "ушастый" кубок, однако до сих пор так и не смогли поднять над головой заветный трофей. Самым высоким достижением "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов до сих пор оставался финал, проигранный "Челси" в 2021-м году.

Для "Интера" этот финал Лиги чемпионов станет первым за последние тринадцать лет и шестым в истории клуба вообще. Ранее миланская команда трижды выигрывала трофей.

ВЛИЯНИЕ НА КОРЗИНУ ШАХТЕРА

От того, кто выиграет этот финал, зависит то, в какую корзину при жеребьевке группового этапа следующей Лиги чемпионов попадет "Шахтер". Если выиграет "МанСити", то "горняки" будут в третьей корзине, а если победит "Интер" – тогда во второй.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч будет транслироваться на ОТТ-сервисе MEGOGO. Смотреть можно по подписке. Кроме самого матча, зрители получат возможность просмотреть аналитическую студию, посвященную поединку.

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Інтер
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АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Перед финалом Лиги чемпионов читатели могут ознакомиться с актуальными материалами по теме. В частности, о кубковом феномене "Интера" - в анонсе поединка.

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Чем интересен, силен и главное – не безнадежный "Интер" – также в отдельном материале.

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Обзор СМИ перед финалом.

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Наконец, можно проверить свои футбольные знания в квизе от UA-Футбол

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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Манчестер Сити
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