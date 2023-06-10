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Сегодня состоится финал Лиги чемпионов. Манчестер Сити и Интер разыграют трофей
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
10 июня. 22:00. Лига Чемпионов. Финал. Стамбул. "Ататюрк Стадиум". "Манчестер Сити" - "Интер". Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польща). Видеотрансляция - MEGOGO
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В субботу, десятого июня, состоится финал Лиги чемпионов 2022/23. Начало матча – в 22:00. Главный матч европейского клубного сезона пройдет в Стамбуле, на стадионе "Ататюрк".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
"Манчестер Сити" может впервые в своей истории выиграть трофей. После прихода в клуб шейхов горожане стабильно нацеливаются на "ушастый" кубок, однако до сих пор так и не смогли поднять над головой заветный трофей. Самым высоким достижением "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов до сих пор оставался финал, проигранный "Челси" в 2021-м году.
Для "Интера" этот финал Лиги чемпионов станет первым за последние тринадцать лет и шестым в истории клуба вообще. Ранее миланская команда трижды выигрывала трофей.
ВЛИЯНИЕ НА КОРЗИНУ ШАХТЕРА
От того, кто выиграет этот финал, зависит то, в какую корзину при жеребьевке группового этапа следующей Лиги чемпионов попадет "Шахтер". Если выиграет "МанСити", то "горняки" будут в третьей корзине, а если победит "Интер" – тогда во второй.
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Матч будет транслироваться на ОТТ-сервисе MEGOGO. Смотреть можно по подписке. Кроме самого матча, зрители получат возможность просмотреть аналитическую студию, посвященную поединку.
АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Перед финалом Лиги чемпионов читатели могут ознакомиться с актуальными материалами по теме. В частности, о кубковом феномене "Интера" - в анонсе поединка.
О звездном пути одного из лучших нападающих современности, который успел поиграть за обе команды-участницы сегодняшнего финала.
О феномене Пепа Гвардиолы и его перестройке команды.
Чем интересен, силен и главное – не безнадежный "Интер" – также в отдельном материале.
Обзор СМИ перед финалом.
Наконец, можно проверить свои футбольные знания в квизе от UA-Футбол
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