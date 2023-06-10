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Гарет Бэйл: Сити победит 5:0

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Пятикратный победитель ЛЧ спрогнозировал исход финала

Гарет Бэйл: Сити победит 5:0

Фото: twitter.com

Новина українською

Гарет Бэйл накануне финала Лиги Чемпионов спрогнозировал счет матча. Бывший футболист "Реала" говорит, что "Сити" победит со счетом 5:0.

Относительно лучшего игрока матча, валлиец считает, что награду получит Кевин де Брюйне.

Бэйл посетил "Playstation House" вместе с бразильцем Кака в Стамбуле, где и поделился мнением.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, начало - в 22:00. "Манчестер Сити" встретится с миланским "Интером".

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В статье: Гарет Бэйл Интер (Милан) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
10.06.2023 в 17:03
3-1 в пользу сити
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