Гарет Бэйл: Сити победит 5:0

Гарет Бэйл накануне финала Лиги Чемпионов спрогнозировал счет матча. Бывший футболист "Реала" говорит, что "Сити" победит со счетом 5:0.

Относительно лучшего игрока матча, валлиец считает, что награду получит Кевин де Брюйне.

Бэйл посетил "Playstation House" вместе с бразильцем Кака в Стамбуле, где и поделился мнением.