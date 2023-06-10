Лига Чемпионов
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Гарет Бэйл: Сити победит 5:0
Пятикратный победитель ЛЧ спрогнозировал исход финала
Фото: twitter.com
Гарет Бэйл накануне финала Лиги Чемпионов спрогнозировал счет матча. Бывший футболист "Реала" говорит, что "Сити" победит со счетом 5:0.
Относительно лучшего игрока матча, валлиец считает, что награду получит Кевин де Брюйне.
Бэйл посетил "Playstation House" вместе с бразильцем Кака в Стамбуле, где и поделился мнением.
Финал Лиги чемпионов
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
10.06.2023 в 17:03
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