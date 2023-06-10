Манчестер Сити - Интер: внимательно ли вы следили за финалистами Лиги чемпионов 2022/23? Квиз

Сегодня, 10 июня, в Стамбуле пройдет финал Лиги чемпионов 2022/23 – "Манчестер Сити" встретится с "Интером". Перед этим противостоянием мы предлагаем вам освежить в памяти путь клубов к этому финалу, пройдя наш квиз.