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Манчестер Сити - Интер: внимательно ли вы следили за финалистами Лиги чемпионов 2022/23? Квиз

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити - Интер: внимательно ли вы следили за финалистами Лиги чемпионов 2022/23? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 июня, в Стамбуле пройдет финал Лиги чемпионов 2022/23 – "Манчестер Сити" встретится с "Интером". Перед этим противостоянием мы предлагаем вам освежить в памяти путь клубов к этому финалу, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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