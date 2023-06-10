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Самые сильные в старте. Составы на финал Лиги чемпионов между Ман Сити и Интером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Холанд, Де Брюйне, Мартинес, Барелла и другие

Самые сильные в старте. Составы на финал Лиги чемпионов между Ман Сити и Интером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 10 июня пройдет финал Лиги чемпионов сезона 2022/23. Начало встречи - 22:00.

Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги определились со стартовыми составами своих команд на эту игру.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Аканджи, Родри, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду, Голанд, Грилиш.

Запасные: Ортега, Карсон, Уокер, Филлипс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюис.

"Интер": Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Брозович, Барелла, Чалханоглу, Мартинес, Джеко.

Запасные: Ханданович, Кордас, Гальярдини, Де Врей, Гозенс, Корреа, Белланова, Асслани, Мхитарян, Дамброзио, Шкриньяр, Лукаку.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Пеп Гвардиола Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
10.06.2023 в 21:31
Джеко единственный толковый футболист из этой итальянской помойки. Может он и забьёт Сити. Единственный мяч.
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