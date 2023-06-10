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Шевченко: Буду смотреть финал ЛЧ как тренер
Андрей Николаевич не будет болеть ни за одну из команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнениями на счет финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и миланским "Интером".
- Наблюдаете с особым удовольствием за игроками из обеих команд?
- Да. В "Манчестер Сити" это Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и Илкай Гюндоган. Мне очень нравится смотреть, как они играют. С таким трио можно стремиться выигрывать все. Но в "Интере" тоже есть на кого посмотреть. К примеру, Лаутаро Мартинес или Ромелу Лукаку. А еще есть Эдин Джеко. Эти три фамилии уже показывают, насколько опасен "Интер".
- Это правда, но "Ман Сити" также имеет преимущество на скамье запасных. Речь идет о Пепе Гвардиоле.
- Гвардиола – один из крупнейших тренерских гениев. Здесь нечего обсуждать.
- Вы играли за "Милан" много лет, поэтому "Интер" был вашим яростным соперником. Влияет ли это на ваш выбор, за кого болеть в финале или вы полностью нейтральны?
- Я не буду смотреть эту игру как болельщик, не буду смотреть ее как фанат той или иной команды. Вовсе нет. В этом матче меня в первую очередь интересуют идеи тренеров, тактика и ее реализации игроками. Я предполагаю, что "Манчестер Сити" будет больше владеть мячом и мне интересно посмотреть, как "Интер" с этим справится. Мне кажется, что итальянцы будут стараться высоко прессинговать. Буду смотреть матч как тренер, - рассказал украинец.
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