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Де Брюйне получил травму и был заменен на 36 минуте в финале ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Фоден вышел вместо бельгийца

Де Брюйне получил травму и был заменен на 36 минуте в финале ЛЧ

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня в финале Лиги Чемпионов встречаются "Манчестер Сити" и "Интер". На 36-й минуте травму получил Кевин де Брюйне и был заменен на Фила Фодена.

Бельгийский полузащитник травмируется во втором финале Лиги Чемпионов подряд.

Напомним, что перед матчем Бэйл прогнозировал награду лучшего игрока матча Кевину де Брюйне.

На конец первого тайма счет остается 0:0. Следите за матчем в нашей текстовой или аудио онлайн трансляции.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне финал Лиги Чемпионов Фил Фоден
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.06.2023 в 22:51
Вот так не повезло..
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+1
0
download1 (huyersk)
10.06.2023 в 23:18
Ну тик зірка, їй не обов'язково добре розігріти м'язи перед матчем, не царське діло. Я ще звернув на це увагу - ледве рухався.
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