Лига Чемпионов
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Де Брюйне получил травму и был заменен на 36 минуте в финале ЛЧ
Фоден вышел вместо бельгийца
Фото: Getty Images
Сегодня в финале Лиги Чемпионов встречаются "Манчестер Сити" и "Интер". На 36-й минуте травму получил Кевин де Брюйне и был заменен на Фила Фодена.
Бельгийский полузащитник травмируется во втором финале Лиги Чемпионов подряд.
Напомним, что перед матчем Бэйл
На конец первого тайма счет остается 0:0. Следите за матчем в нашей
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.06.2023 в 22:51
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download1 (huyersk)
10.06.2023 в 23:18
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