Де Брюйне получил травму и был заменен на 36 минуте в финале ЛЧ

Сегодня в финале Лиги Чемпионов встречаются "Манчестер Сити" и "Интер". На 36-й минуте травму получил Кевин де Брюйне и был заменен на Фила Фодена.

Бельгийский полузащитник травмируется во втором финале Лиги Чемпионов подряд.

Напомним, что перед матчем Бэйл прогнозировал награду лучшего игрока матча Кевину де Брюйне.