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Родри открывает счет в финале Лиги чемпионов
Испанец вывел "Ман Сити" вперед
Getty Images / Global Images Ukraine
Сейчас проходит финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и миланским "Интером".
Счет во встрече открыл полузащитник английской команды Родри – испанский хавбек точно пробил на 68-й минуте встречи.
В этом сезоне на клубном уровне 26-летний хавбек провел 56 матчей, в которых забил 4 гола и оформил 7 ассистов.
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