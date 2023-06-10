Родри открывает счет в финале Лиги чемпионов

Сейчас проходит финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и миланским "Интером".

Счет во встрече открыл полузащитник английской команды Родри – испанский хавбек точно пробил на 68-й минуте встречи.

В этом сезоне на клубном уровне 26-летний хавбек провел 56 матчей, в которых забил 4 гола и оформил 7 ассистов.