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Родри открывает счет в финале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Испанец вывел "Ман Сити" вперед

Родри открывает счет в финале Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сейчас проходит финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и миланским "Интером".

Счет во встрече открыл полузащитник английской команды Родри – испанский хавбек точно пробил на 68-й минуте встречи.

В этом сезоне на клубном уровне 26-летний хавбек провел 56 матчей, в которых забил 4 гола и оформил 7 ассистов.

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В статье: Манчестер Сити Родри
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